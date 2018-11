May troba a Westminster un enorme rebuig al document

Més de quaranta minuts va trigar ahir Theresa May a sentir al Parlament alguna veu que valorés en termes positius la declaració política acordada amb la Comissió Europea. Malgrat la seva insistència en el fet que el text que presenta el futur marc de relació amb els Vint-i-set “satisfà el resultat del referèndum, recupera el control sobre les fronteres, els diners i les lleis”, les crítiques expressades tant des del seu partit i els socis nord-irlandesos del DUP com des de l’oposició fan difícil preveure que la proposta pugui tirar endavant.

Un dels grans esculls segueix sent la garantia sobre Irlanda del Nord, que és al tractat de divorci, vinculant, i que a la declaració política es deixa en mans de teòriques solucions tecnològiques que, només si arribessin, podrien impedir que entrés en vigor. Però el més rellevant quant al futur comercial és que el document no garanteix, com pretenia May en el seu pla de Chequers, un intercanvi de béns sense cap mena de tarifes. Una pretensió que la Unió mai no acceptarà, com ha quedat reflectit al document. Entre altres raons perquè suposaria gaudir dels avantatges del mercat únic sense complir amb les obligacions. D’altra banda, la profunditat i els avantatges de l’acord a què s’arribi dependran del grau de compromís que el govern del Regne Unit vulgui assumir de les regulacions establertes per la UE en matèria de competència, normes mediambientals, consum i protecció dels drets dels treballadors. May, doncs, s’encamina cap a una derrota quasi segura, i el pas següent dependrà del nombre de vots tories que la facilitin. Perquè ahir també va quedar molt clar que els laboristes no la salvaran.