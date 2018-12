Theresa May confirma l'ajornament de la votació del Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, ha confirmat aquest dilluns a la tarda, al Parlament britànic, que ajorna la votació del Brexit i que no hi pot haver un acord de sortida de la Unió Europea sense l'existència del 'backstop' o garantia sobre la frontera d'Irlanda, per assegurar que romangui oberta encara que el Regne Unit i la Unió no arribin a un acord comercial abans que acabi el període de transició, previst per al desembre del 2020. Ha insistit que el seu és "l'únic i el millor acord possible".

May, però, ha anat més enllà demanant a la cambra si realment vol honorar el resultat del referèndum i fer realitat el Brexit. En cas contrari, ha desafiat: "Si el que volen és un segon referèndum, han de ser honestos". I ha afegit: "Això és córrer el risc de tornar a dividir el país quan, com a Parlament, hauríem d'esforçar-nos per unir-lo”. May no ha informat de quan podria ser la votació.

Fos quan fos, però, el líder del Partit Democràtic Unionista (DUP), Nigel Dodds, ha sigut molt clar en assegurar que la 'premier' "no és creïble". Dodds ha assegurat que "el 'backstop' és inacceptable per a aquesta Cambra" i que May ha d'acceptar canvis en l'acord de retirada. May li ha respost que la votació s'endarrereix per poder discutir amb "més tranquil·litat" amb els socis de la UE aquest aspecte.

540x306 Un aspecte de la cambra dels Comuns, aquest dilluns a la tarda / BBC Un aspecte de la cambra dels Comuns, aquest dilluns a la tarda / BBC

La primera ministra intentaria aconseguir de Brussel·les que la possibilitat que entrés en vigor l'anomenada 'garantia sobre la frontera d'Irlanda del Nord' fos encara menys rellevant del que ho és en el text actual del tractat de divorci. De moment, l'acord fa servir la comuna expressió –en els contractes comercials, i en els tractats internacionals– de 'best endevours' per emfasitzar que totes dues parts farien els "millors esforços" per evitar caure en el que els 'brexiters' consideren una trampa. May, a la desesperada, vol aconseguir una afirmació que vagi més enllà de la dita "millors esforços" per així convèncer als euroescèptics que mai no entrarà en vigor aquesta clàusula. Però fer-ho suposaria reobrir el text i, de moment, no sembla que hi hagi cap desig de fer-ho ni tampoc que amb un mínim canvi d'aquesta mena el problema desaparegui. Sense l'eliminació del 'backstop' o garantia, molt difícilment May tindrà la llum verda del Parlament.

Especialment rellevant ha sigut la intervenció del 'speaker' (president) del Parlament, quan ha criticat durament la decisió del govern d'ajornar la votació prevista per aquest dimarts. I ha suggerit dues maneres de fer-ho, d'acord amb el reglament. "La millor –ha indicat– seria un moció per ajornar el debat. El problema és que hauria de ser votada i May s'arriscava a perdre-la.