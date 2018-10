May implora a la UE que la qüestió irlandesa no freni l’acord del Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, va comparèixer ahir davant la Cambra dels Comuns per assegurar que encara és possible “un bon pacte” sobre el Brexit i gairebé implorar a la Unió Europea que el tema de la frontera irlandesa no impedeixi arribar a un acord. La premier està entre l’espasa i la paret: fins a tres de les seves ministres (Andrea Ledsom, Penny Mordaunt i Esther McVey) han amenaçat de deixar el govern si May no ofereix una explicació convincent sobre les possibles sortides a la paralització de les negociacions amb la Unió Europea, i s’han donat de termini fins avui per decidir si abandonen o no l’executiu, en funció del resultat de la reunió que May ha convocat avui per informar el seu govern d les negociacions amb Brussel·les. Però no només aquestes tres ministres s’han rebel·lat contra May: els deu diputats del Partit Democràtic Unionista (DUP), dels quals depèn la limitada majoria del govern, també han amenaçat de deixar caure l’executiu si la primera ministra finalment accepta una solució que suposi deixar Irlanda del Nord dins de les estructures comunitàries mentre el Regne Unit les abandona.

Possiblement per això May va comparèixer ahir davant el Parlament: per intentar calmar els ànims. La UE proposa una clàusula que obligaria que Irlanda del Nord es mantingués integrada en les estructures comunitàries per evitar establir una duana un cop es faci efectiu el divorci entre Londres i Brussel·les. Les negociacions per salvar aquest escull van fracassar el cap de setmana passat i ahir el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va afirmar: “Hem de preparar la UE per si no hi ha un acord, perquè ara això és més probable que mai”.