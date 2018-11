Merkel defensa el “patriotisme” dels acords internacionals

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va fer ahir una encesa i emotiva defensa del diàleg entre estats i els acords multilaterals per resoldre els problemes del món, en contra d’aquells -va dir-“que creuen que ho poden resoldre tot sols i que només han de pensar en si mateixos”, als quals va definir com a “nacionalismes en estat pur”. Un discurs que tant es podia aplicar a governs com el de Donald Trump als Estats Units com a forces internes de la política alemanya, com els euroescèptics i ultradretans de l’Alternativa per a Alemanya (AfD). Per a la cancellera, el veritable “patriotisme” és el dels que “defensen els interessos alemanys de comú acord amb altres països per aconseguir solucions que ens beneficien a tots”.

En la seva intervenció al Bundestag (cambra baixa) per debatre els pressupostos del 2019, Merkel va defensar també el pacte aprovat per l’ONU al mes de juliol sobre els drets dels immigrants al món, que va aconseguir unir 193 països però que està perdent adeptes a mesura que passen els dies. Austràlia va dir també ahir que no signaria aquest pacte de l’ONU, després que ja ho hagin anunciat els EUA, Israel, Hongria, Àustria i Bulgària. Merkel, que va impulsar una política de portes obertes als refugiats l’any 2015 acollint més d’un milió d’immigrants, i va patir electoralment per això, va remarcar ahir que el pacte de l’ONU pels migrants no soscava en cap cas la sobirania alemanya.

A més dels xenòfobs de l’AfD, el pacte de l’ONU per les migracions també ha estat posat en qüestió dins d’Alemanya per membres del mateix partit de Merkel, els democristians de la CDU, que han demanat que es debati més àmpliament la qüestió abans de decidir si Alemanya ha de signar el tractat internacional. “Aquest pacte per la migració és l’intent correcte de trobar solucions als problemes globals de manera internacional, junts”, els va arengar ahir Merkel. També va defensar la UE com un altre “projecte multilateral” a defensar.