Merkel salva l'enèsima crisi de govern amb la destitució del cap dels espies

Angela Merkel torna a tenir problemes a l'interior de la Gran Coalició quan només porta sis mesos de govern i falta menys d'un mes per a les transcendentals eleccions a Baviera, on l'extrema dreta s'acosta als seus socis locals de la CSU. Un altre cop, els bastons a les rodes són dels vells aliats bavaresos i no, com es podria pensar, dels socialdemòcrates, que es van resistir durant setmanes a reeditar el govern. De fet, l'obstacle torna a ser el ministre de l'Interior, el bavarès Horst Seehofer, que ha donat suport al cap de l'agència d'intel·ligència interna (BfV), Hans-Georg Maassen, en les acusacions que part de la premsa alemanya li han fet de la connivència amb grups neonazis.

La crisi del cap dels espies s'ha saldat amb una decisió a mitges, de compromís que dona una mica d'aire i sobretot pau al govern. Només el ministre Seehofer donava suport al responsable de la BfV, mentre que tant Merkel com els socialdemòcrates, que capitaneja Andrea Nahles, volien el cap de Maassen, que va qüestionar la veracitat del vídeo en què s'apreciava com un grup de feixistes escridassaven immigrants després de l'assassinat d'un jove a la localitat de Chemnitz, en clara contradicció amb les paraules d'una consellera que va denunciar l'odi xenòfob.

En una reunió dels tres líders de la Gran Coalició a la cancelleria de Berlín s'ha destituït el polèmic Maassen de la cúpula de la BfV però immediatament se l'ha nomenat com a secretari d'Estat del ministeri de l'Interior, és a dir, que continuarà a les ordres del seu protector, el bavarès Maassen.