Més de 113 milions de persones al món pateixen desnutrició severa

Més de 113 milions de persones pateixen desnutrició severa al món, principalment al Iemen, on quatre anys d'una devastadora guerra mantenen la població civil sota setge i sense aliments en bona part del país. La República Democràtica del Congo (RDC) i l'Afganistan ocupen el segon i tercer lloc del rànquing de les crisis alimentàries més grans del món del 2018, publicat aquest dimarts.

De fet, només vuit països acumulen la major part de la gent greument afamada: el Iemen, la RDC, l'Afganistan, Etiòpia, Síria, el Sudan, el Sudan del Sud i Nigèria, per aquest ordre.

La major part d'aquesta desnutrició ve provocada per la situació de guerra que impedeix l'accés als aliments a la població civil: més de 74 milions d'aquests 113 pateixen la desnutrició severa a causa d'un conflicte bèl·lic, mentre que 29 milions de persones passen gana per efecte del clima i 10 milions més a causa d'algun xoc econòmic concret al seu país.

L'informe anual de la Xarxa d'Informació sobre Seguretat Alimentària (FSIN), amb seu a Brussel·les, diu que els 113 milions de persones de 53 països que pateixen els efectes més greus d'una crisi alimentària representen una lleu millora respecte al 2017, quan eren 124 milions de 51 països. Una disminució que atribueix a la reducció en el nombre de països que han patit xocs econòmics aquest 2018.

De fet, l'informe ha constatat en els últims tres anys que uns 100 milions de persones pateixen cada any desnutrició severa a causa de crisis alimentàries greus. Les necessitats d'ajuda humanitària s'han duplicat en els últims deu anys, fins al punt de créixer un 127%. Un 40% d'aquesta ajuda es va destinar a cobrir les necessitats dels sectors alimentari i agrícola.

"Els elevats nivells de desnutrició aguda i crònica dels infants que viuen en condicions d’emergència generen una gran preocupació", afirma l'informe, que denuncia que "les mares i els que tenen cura" d'aquests infants no aconsegueixen aportar-los els nutrients clau per al creixement i "a ixò es reflecteix en el baix nombre d'infants que consumeixen una dieta mínima acceptable en la majoria dels països" assenyalats per l'informe.

El fet que la majoria dels casos tinguin com a causa un conflicte bèl·lic porta els autors de l'informe a reclamar una major actuació en "prevenció de conflictes i mesures de pau i estabilitat" si es vol assolir l'objectiu de l'Agenda 2030 de l'ONU d'acabar amb la fam al món en només 11 anys.