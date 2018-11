Mèxic deportarà 500 migrants centreamericans que van intentar saltar el mur dels Estats Units

Mèxic deportarà els migrants que aquest diumenge van intentar creuar el mur amb els Estats Units per diversos punts de la ciutat fronterera de Tijuana, i van topar amb els gasos lacrimògens de les forces de seguretat nord-americanes.

"L'Institut Nacional de Migració (INM) ha actuat i ha procedit a la deportació immediata de les persones que van participar en els aldarulls", ha dit dit en una entrevista televisada el ministre de Governació, Alfonso Navarrete. Segons el ministre, un grup reduït d'esvalotadors va portar diversos contingents de persones a separar-se d'un grup de diversos centenars que diumenge es dirigien pacíficament a la frontera entre Tijuana i San Ysidro (Estats Units). En grups petits, desenes de migrants de la caravana es van desviar de la ruta prevista, van esquivar el control policial i van intentar enfilar-se al mur fronterer per diversos punts, fins que la policia fronterera nord-americana els va repel·lir amb gasos lacrimògens.

"Amb la gent que hem identificat com a persones violentes i que van trencar l'ordre legal mexicà es procedirà, d'acord amb la llei i la Constitució, respectant els seus drets però amb fermesa", ha dit Navarrete, que ha lamentat que aquests "provocadors" convencessin dones i nens migrants a participar en els fets.

Va explicar que al principi la marxa a Tijuana dels migrants havia de ser un "acte ordenat" i convingut amb el govern dels EUA, on busquen demanar asil. Però alguns grups van actuar "de manera violenta i intempestiva", cosa que va portar la patrulla fronterera dels Estats Units a utilitzar gasos lacrimògens.

"Tenim la certesa que no hi ha cap persona ferida per arma de foc", ha dit Navarrete, que ha assenyalat que estan en comunicació amb els Estats Units, un país que davant "un intent violent [dels migrants] va donar una resposta molt agressiva". Navarrete assegura que bona part dels migrants ja s'han replegat i molts d'ells havien tornat a l'alberg que els acull a Tijuana.

Davant d'aquests successos, es reforçaran diversos punts fronterers amb més presència de forces de seguretat federal. Per la seva banda, el govern nord-americà ha tancat el pas fronterer de San Ysidro, entre San Diego i Tijuana (Mèxic).

Diverses caravanes migrants creuen aquests dies Mèxic per arribar als Estats Units. En total es calcula que són almenys 9.000, i prop de 1.900 han tornat al seu país voluntàriament, segons l'INM.

Milers de migrants –es calcula que uns 4.700– ja es troben a la ciutat fronterera de Tijuana a l'espera de poder demanar asil als Estats Units.