Mor un dels sospitosos de l'assassinat de Khashoggi en un misteriós accident de cotxe

Un dels 15 saudites sospitosos d'haver assassinat i esquarterat el periodista Jamal Khashoggi a la seu del consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul ha mort aquest dijous en un misteriós accident de cotxe, segons el diari oficialista turc 'Yeni Safak', segons informa Efe.



El mort és identificat pel diari com Mechaal Saad M. Albostani, un oficial de de les forces aèries de l'Aràbia Saudita, nascut el 1987. El mateix diari assenyala que hi ha "rumors que [Albostani] podria haver estat silenciat", és a dir, assassinat, i afegeix que "no hi ha cap informació sobre els detalls de l'accident que va causar la mort d'Albostani".



Segons han publicat diversos mitjans de comunicació turcs, el saudita va arribar a Turquia la matinada del 2 d'octubre, a les 01.45 h, hora local, es va allotjar en un hotel i va abandonar el país el mateix dia a la nit a bord d'un avió privat.

Les connexions perilloses de Khashoggi i la seva família

Les autoritats turques van filtrar la setmana passada a la premsa diverses imatges de càmeres de seguretat d'un total de 15 saudites, entre ells un expert forense, que van arribar a Istanbul el mateix dia que Khashoggi va desaparèixer després d'entrar al consolat i que van abandonar Turquia només hores més tard.



Mentrestant, la policia turca ha estès la seva recerca i està escorcollant també un bosc de prop del consolat. Les autoritats turques segueixen analitzant les proves obtingudes pels seus experts al consolat mateix i a la residència del cònsol saudita a Istanbul per trobar pistes del parador del periodista desaparegut.