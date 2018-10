Una gravació acredita que Khashoggi va ser mort i esquarterat al consolat saudita d'Istanbul

El secretari d'estat nord-americà, Mike Pompeo, ha visitat aquest dimecres Turquia per entrevistar-se amb el president Recep Tayyip Erdogan, sobre la desaparició del periodista dissident Jamal Khashoggi. La visita coincideix amb unes escabroses filtracions d'agents turcs en diversos mitjans que asseguren que tenen gravacions d'àudio que proven que Khashoggi va ser brutalment assassinat i esquarterat. El periodista va ser vist per últim cop el 2 d'octubre quan entrava al consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul a buscar un certificat de divorci per poder-se casar amb la seva actual parella. S'espera que Pompeo aporti noves informacions sobre el cas després d'haver-se entrevistat ahir a Riad amb el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman.

Després que dimecres el president nord-americà, Donald Trump, defensés Riad, el 'Wall Street Journal' –diari en què Khashoggi col·laborava– cita un responsable turc que hauria sentit la gravació. El document acreditaria que Khashoggi va ser mort i esquarterat al despatx del cònsol saudita, Mohamed al-Otaibi, que era a l'habitació en aquell moment. En la gravació se sent una veu que el convida a sortir. Precisament ahir Al-Otaibi va fugir de Turquia.

Segons el diari, en la gravació se sent com el forense Salah Mohamed al-Tubaigy es posa uns auriculars amb música mentre esquartera el cos i convida la resta de persones que es troben a l'habitació a fer el mateix.

El prestigiós portal 'Middle East Eye' d'anàlisi de l'actualitat al Pròxim Orient, assegura que van arrossegar Khashoggi fins al despatx del cònsol, on el forense el va començar a esquarterar quan encara era viu.

Pompeo s'ha vist amb Erdogan i el primer ministre turc, Mevlüt Çavusoglu, en una sala de l'aeroport d'Ankara, l'endemà que el president assegurés que l'escorcoll al consolat va constatar que hi havia parets acabades de pintar i que s'havien trobat també substàncies "tòxiques".