Moscou va avaluar un pla de fugida de Julian Assange de l'ambaixada de l'Equador a Londres

Diplomàtics russos van mantenir converses secretes a Londres durant l’any 2017 amb persones pròximes a Julian Assange per avaluar la possibilitat d’ajudar-lo a fugir del Regne Unit. Assange, fundador de Wikileaks, està refugiat a l’ambaixada de l'Equador a la capital britànica des del 19 de juny del 2012.

L'operació per extreure Assange de l’ambaixada, revelada aquest divendres pel diari 'The Guardian', es va programar inicialment per dur-la a terme la vigília del dia de Nadal de l’any passat, i va estar vinculada a un intent fallit per part de l'Equador de donar a Assange un estatus diplomàtic formal.

La hipotètica participació dels oficials russos en la possible fugida d’Assange del Regne Unit planteja noves preguntes sobre els possibles lligams de l’informàtic i activista australià al Kremlin. L'editor de Wikileaks és una figura clau en la investigació criminal actual que es porta a termes als Estats Units sobre els intents de Rússia d'influir en el resultat de les eleccions presidencials del 2016.

Robert Mueller, l'encarregat de la investigació, va presentar diferents acusacions criminals el juliol passat contra tretze oficials de la intel·ligència militar russa. Aquests oficial, presumptament, haurien piratejat els servidors del Partit Demòcrata durant la campanya presidencial. Wikileaks va publicar més de 50.000 documents robats per espies russos. Assange ha negat rebre els correus robats de Rússia.

Segons 'The Guardian', una persona clau en la preparació de l’operació de fugida de l’ambaixada va ser Fidel Narváez, home pròxim a Assange i que ja va col·laborar en la fugida d’ Edward Snowden des de Hong-Kong a Rússia, després que l’analista informàtic fes públic material secret de l’Agència de Seguretat dels Estats Units sobre un programa de vigilància massiva dels ciutadans.

La possible implicació de Moscou en el pla d’evasió d’Assange pot accentuar encara més les ja difícils relacions diplomàtiques amb Londres, arran de tota la crisi desfermada per l’intent d’assassinar amb Novitxoc l’exespia rus Serguei Skripal, el 4 de març passat, a la ciutat de Salisbury.

La informació difosa aquest divendres per ‘The Guardian’ coincideix amb la filtració d’un seguit de fitxers de Wikileaks que revelen, segons l’agència Associated Press, que ja el 2010 Assange va intentar fugir del Regne Unit a Rússia.

Segons aquesta documentació, Assage va sol·licitar al consolat rus de Londres un visat d’entrada al país just en el moment que va començar el calvari judicial davant dels tribunals anglesos. Assange s’enfrontava llavors a una possible extradició a Suècia per respondre per la presumpta violació i abusos contra dues dones, que hauria comès durant una visita a Estocolm l’agost d’aquell mateix any.