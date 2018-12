Multimilionari, triomfador i comunista a la Xina

Jack Ma, el fundador d’Alibaba i l’home més ric de la Xina, és membre del Partit Comunista. El segon més ric del país també ho és. I no són una excepció. La llista de milionaris comunistes inclou empresaris, esportistes i actors famosos. En la complexitat de la realitat xinesa, el capitalisme i el comunisme poden anar de bracet i els rics poden ser comunistes exemplars.

L’adhesió de Jack Ma al Partit Comunista Xinès (PCX) l’ha donat a conèixer l’òrgan oficial Diari del Poble, que ha publicat una llista amb els 100 principals empresaris del sector privat als quals el govern pensa retre homenatge per la seva contribució al desenvolupament del país, coincidint amb el 40è aniversari de l’inici de les reformes. A la llista s’ha presentat Ma com a membre del partit. La informació, que a la Xina no és mai fruit de la casualitat, ja que passa una rigorosa censura, va córrer com la pólvora per les xarxes socials i els mitjans tradicionals.

Possiblement Jack Ma és un dels empresaris xinesos més coneguts a nivell mundial i tota una estrella al gegant asiàtic. És el fundador i director general d’Alibaba, el gegant xinès del comerç electrònic. La companyia va protagonitzar una de les sortides a la Borsa de Nova York de més èxit de la història i actualment està valorada en 400.000 milions de dòlars (353.686 milions d’euros).

Una fortuna de 33.600 milions

Aquest any lidera la llista Hurun, un rànquing anual dels més rics de la Xina, que calcula que Ma, juntament amb la seva família, suma una fortuna de més de 33.600 milions d’euros.

En el selecte club de capitalistes rojos també hi trobem el segon home més ric de la Xina, Xu Jianyin, president del grup immobiliari Evergrande, amb un patrimoni de 29.350 milions d’euros, i destacats milionaris com Wang Jianlin, president del Grup Wanda, que va invertir a Espanya i va batejar el camp de l’Atlètic de Madrid.

Aquest desembre fa 40 anys que Deng Xiaoping va llançar les reformes que van canviar el gegant asiàtic. Una de les seves frases més famoses va ser “Enriquir-se és gloriós”, i no es pot negar que molts han seguit al peu de la lletra el consell. El president Jiang Zemin va obrir el partit als empresaris privats el 2001. Actualment el sector privat aporta el 60% del PIB de la Xina.

Curiosament, l’afiliació de Jack Ma, de 54 anys, s’ha confirmat quan ha anunciat la seva jubilació de la companyia. La notícia planteja molts dubtes sobre la connivència entre el Partit Comunista i el món empresarial. Es pot deduir que pertànyer, i ser fidel, al partit facilita operacions, al mateix temps que mostra que les empreses xineses tenen característiques especials i no competeixen en igualtat de condicions amb les estrangeres. Després de la polèmica, el Diari del Poble ha assegurat que l’afiliació de Ma no era un secret. Però ha hagut de reconèixer que no se sap si es va afiliar abans o després de crear l’empresa. Alibaba no ha volgut respondre a la pregunta a la premsa xinesa.

Totes les empreses privades que operen a la Xina, incloses les estrangeres, estan obligades a tenir una associació del Partit Comunista. La llei marca que si hi ha més de tres membres de la formació entre el personal s’ha de constituir una associació.

A Alibaba actualment hi ha prop de 200 associacions i es calcula que a la companyia hi treballen uns 7.000 afiliats al PCX.

Quota del 2% del salari

Jack Ma, com un més dels prop de 89 milions de membres del partit, ha de pagar una quota del 2% del seu salari, que és la que s’aplica als membres que tenen ingressos elevats. Des d’aquest estiu també està sotmès a un nou codi de conducta que castiga amb l’expulsió els que practiquen alguna religió, expandeixen rumors polítics o qüestionen la història oficial del país. Amb la divulgació que un empresari modèlic és membre del PCX, el govern de Xi Jinping transmet la idea que al partit s’hi uneixen els millors i que controla tots els àmbits de la societat.