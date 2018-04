Trump enviarà militars a la frontera amb Mèxic fins que alci el mur

Donald Trump ha sorprès tothom anunciant que es planteja enviar militars per vigilar la frontera dels Estats Units amb Mèxic fins que s’hi construeixi un nou mur. El president nord-americà va explicar que està estudiant aquesta mesura amb el secretari de Defensa, James Mattis, però no en va donar més detalls. “És un gran pas. Realment mai ho hem fet abans.

Certament, no ho hem fet gaires cops en el passat”, va afirmar durant la visita dels tres presidents dels països bàltics a la Casa Blanca. Les seves paraules arriben dies després d’apujar encara més la seva retòrica dura contra la immigració i de divesos atacs contra Mèxic i altres països per la presència d’una caravana d’immigrants que, segons ell, volen entrar al país. “És una cosa que hem de fer”, va insistir més tard en la roda de premsa amb els líders bàltics. No se sap encara quin cos de les forces armades del país protegiria la frontera del sud, que actualment està vigilada per agents fronterers.

La caravana d’immigrants -que alguns experts consideren que ha provocat la ira i les accions de Trump- són més de 1.200 persones de països centreamericans que fa unes setmanes van iniciar el seu camí cap a Mèxic i els Estats Units per demanar l’asil. El govern mexicà va fer enfadar Trump perquè no els va barrar el pas. “La gran caravana de gent des d’Hondures que està travessant Mèxic i acostant-se a la nostra frontera de lleis febles ha de ser aturada abans que arribi. Els beneficis del TLCAN [Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord] estan en joc, i també ho està l’ajuda exterior a Hondures i a altres països. El Congrés ha d’actuar immediatament!”, va tuitejar hores abans d’anunciar el seu pla. “Fins que puguem tenir un mur i seguretat fronterera, vigilarem la nostra frontera amb les nostres forces armades”, va afirmar Trump. La mesura, a l’espera de més detalls, suposaria un augment important d’efectius armats a la frontera amb Mèxic. El govern mexicà, de moment, no s’ha pronunciat sobre el tema.

Dos precedents recents

Si Trump tira endavant el pla, no seria la primera vegada que un president envia tropes nord-americanes a la frontera. Barack Obama hi va desplegar 1.000 soldats de la Guàrdia Nacional durant tot el 2010 com a part del seu pla de seguretat fronterera. I George W. Bush va enviar més de 6.000 tropes del mateix cos als estats de Califòrnia, Arizona, Nou Mèxic i Texas el 2006 per reparar el mur fronterer.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 d’abril de 2018

