La NRA demanda l'estat de Florida per augmentar l'edat mínima per comprar una arma

L'Associació Nacional del Rifle (NRA, en les seves sigles en anglès) ha presentat una demanda contra Florida després que el governador d'aquest estat nord-americà, Rick Scott, hagi aprovat una llei que augmenta l'edat mínima per comprar una arma dels 18 als 21 anys. El principal lobi de les armes nord-americà ha fet la demanda a través de l'Institut d'Acció Legislativa (ILA).

El director executiu de la NRA-ILA, Chris Cox, ha exigit una actuació ràpida per "evitar que els adults joves de Florida siguin tractats com a ciutadans de segona classe". La demanda ha estat presentada al tribunal federal dels EUA al nord de Florida, i detalla que les persones de 18 anys són considerades adultes "per a la majoria de propòsits". Sobretot pel que fa als seus drets constitucionals, precisa l'escrit. Als Estats Units, però, no es pot comprar begudes alcohòliques legalment amb 18 anys.

El nou text legislatiu va ser aprovat aquest divendres i no només augmenta l'edat mínima per comprar una arma dels 18 als 21 anys, sinó també imposa altres restriccions com un període de tres dies d'espera per a l'adquisició de la majoria de les armes. A més, la nova legislació també permet a professors entrenats portar armes als centres educatius.

La fiscal general de Florida Pam Bondi actuarà com a defensa en aquest cas. Bondi ha expressat el seu suport a la nova legislació. "No és perfecta i per desgràcia no retornarà les 17 vides perdudes en aquell terrible tiroteig", ha declarat en referència a la massacre perpetrada per un jove en un institut de Florida el passat 14 de febrer. "Amb tot, la seguretat dels nostres fills no és una qüestió política, és simplement quelcom correcte que hem de fer", ha afegit.

La massacre a l'escola de secundària Stoneman Douglas de Parkland, a Florida, va generar una onada d'indignació a tot el país. Milers d'estudiants es van manifestar al carrer per exigir restringir la venda d'armes. A banda de les 17 persones mortes a l'escola atacada, quinze més van resultar ferides.