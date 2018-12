El Nadal amb més peregrins a Betlem dels últims anys

L’alcaldia de Betlem està en obres i els funcionaris s’han hagut de traslladar a un edifici més petit situat a la mateixa plaça del Pessebre. Pels passadissos hi ha un moviment continu d’empleats que pugen i baixen d’una planta a l’altra. Anton Salman, l’alcalde, és cristià, malgrat que la majoria de la població de la ciutat és musulmana a causa dels emigrants forçosos que Israel ha creat en les guerres dels últims 70 anys. “Aquest any la situació és millor que l’any passat, i esperem que continuï així per Nadal”, diu Salman, que assegura que fins al novembre la ciutat ha rebut 1,2 milions de turistes i els hotels han comptabilitzat 1.138.000 nits d’ocupació. “Es tracta d’una xifra important perquè supera la de l’any passat. A Betlem hi han arribat aquest any al voltant de 28.000 autobusos amb turistes”, continua.

“Qualsevol situació d’inestabilitat al Pròxim Orient afecta molt el turisme que rebem. Els pelegrins de l’Europa de l’Est són els que pernocten més. Sovint es queden una nit a la ciutat, de vegades dues, especialment els de Txèquia, Eslovènia, Rússia i Ucraïna, mentre que els turistes de l’Europa Occidental acostumen a venir i marxar el mateix dia”, diu Salman.

Els turistes occidentals generalment venen a Betlem i tornen a Israel el mateix dia perquè els seus guies són israelians. “Israel no para de fer propaganda contra nosaltres. Diuen que Palestina no és un lloc segur i que és preferible passar la nit a Jerusalem per motius de seguretat”, afirma l’alcalde, que per contradir aquesta afirmació subratlla que l’any passat no es va registrar cap incident o delicte contra els turistes. “Això demostra que Betlem és un lloc molt segur”, resumeix.

Creixement de les colònies

Betlem està envoltada de colònies jueves que li impedeixen el desenvolupament natural. L’exèrcit israelià controla la zona permanentment i el moviment de persones és supervisat en tres punts militars que fan aturar tots els vehicles per comprovar que només passin persones autoritzades. La majoria dels palestins no tenen autorització per anar a Jerusalem. Les colònies jueves es desenvolupen a un ritme frenètic. Israel Katz, ministre israelià, ha dit recentment que el seu objectiu és “tenir aviat un milió d’israelians al sud de Jerusalem”, és a dir a la zona de Betlem.

Molt a prop de l’ajuntament provisional, la plaça del Pessebre és l’entrada del temple de la Nativitat, on segons la tradició cristiana va néixer Jesús. En aquest mateix lloc santa Helena hi va construir una primera petita església l’any 333 i uns especialistes italians hi han descobert un mosaic que probablement es remunta a l’època de santa Helena o poc després.

El ministre palestí Ziad al-Bandar presideix el comitè de restauració de la Nativitat, una tasca molt complexa que fa anys que s’està fent. “Va ser molt difícil posar d’acord les tres esglésies que tenen jurisdicció sobre la Nativitat. Per a tothom era molt important mantenir el delicat statu quo durant la restauració”, explica Al-Bandar.

Les obres van començar l’any 2013. El primer que es va renovar va ser la teulada, perquè hi havia filtracions que entraven a la nau principal cada vegada que plovia. Aquesta primera obra ja es va acabar. Després es van revisar els mosaics i també es van descobrir unes figures de gran qualitat artística a les columnes de la nau principal, que ara els turistes veuen perfectament.

La restauració té un pressupost de 13 milions de dòlars, la meitat dels quals els aporta l’Autoritat Palestina, i l’altra prové de donacions de països estrangers i donants privats. “Ara estem treballant amb el mosaic a terra més antic i esperem que la reparació del conjunt de totes les obres s’acabi el 2019. Tot s’ha fet d’acord amb les esglésies que tenen jurisdicció sobre la basílica”, insisteix orgullós el ministre.