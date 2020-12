Navalni assegura que un espia rus li ha confessat que li van posar verí als calçotets

El líder opositor rus Alexei Navalni assegura que ha aconseguit parlar directament amb un espia del Servei Federal de Seguretat rus (FSB) i membre de l'equip de toxines que suposadament el va enverinar l' agost passat. L'agent, que Navalni identifica com a Konstantin Kudriavtsev, hauria confessat que el van enverinar ruixant-li els calçotets amb l'agent nerviós Novitxok, en una conversa telefònica en què Navalni es va fer passar per un alt càrrec del règim per aconseguir detalls de l'enverinament.

Per enganyar l'agent, Navalni va disfressar el seu número de telèfon com a pertanyent a la seu oficial de l'FSB, segons ha explicat el seu equip. Concretament, es va fer passar per un assistent del secretari del Consell de Seguretat rus, Nikolai Patrutxev, un home proper al president Vladímir Putin. La trucada va durar 45 minuts i, segons la versió de Navalni, és la primera prova directa que hi ha de la participació de l'FSB a l'enverinament. El vídeo ha estat publicat al canal de YouTube del líder opositor i s'hi pot veure l'equip de Navalni celebrant en silenci les respostes de l'agent rus.

En un moment de la trucada, Navalni pregunta directament al seu interlocutor en quina part del cos és més efectiu col·locar el verí i Kudriavtsev respon "als calçotets". Aleshores l'opositor pregunta on es va posar concretament el Novitxok en aquell atac, si a l'interior o l'exterior dels calçotets. "A l'interior, a l'entrecuix", respon l'espia, que desconeix en tot moment amb qui està parlant.

Segons es desprèn del vídeo, el líder opositor, que continua convalescent a Alemanya per aquest enverinament, va aconseguir fer creure a Kudriavtsev, expert en armes químiques, que necessitava la seva ajuda per elaborar un informe sobre l'intent d'assassinat. L'agent assegura que Navalni, que va experimentar els efectes del verí durant un vol en avió, va escapar de la mort gràcies a la decisió del pilot d'aterrar d'urgència, i a la ràpida reacció dels metges quan va abandonar l'aparell.

L'interlocutor diu que no va participar directament en l'enverinament, però sí en la posterior destrucció de proves. Kudriavtsev és un dels agents que, segons la investigació de Bellingcat feta pública la setmana passada, formava part de l'equip d'experts en toxines que va seguir Navalni abans de ser enverinat a l'agost.

El Kremlin nega haver-hi participat i anuncia sancions a la UE

L'agent rus admet durant la conversa amb Navalni que vuit agents de l'FSB van cometre l'atemptat amb una arma química prohibida, una confessió que Moscou nega rotundament: "El vídeo d'aquesta conversa telefònica és una falsificació", ha dit l'FSB en un comunicat, a més d'una "provocació planificada" amb ajuda estrangera.

Rússia manté que Navalni no va ser enverinat amb la substància tòxica Novitxok, detectada per laboratoris occidentals després de ser hospitalitzat a Alemanya. Des del Kremlin afirmen que aquesta toxina no era present a l'organisme de l'opositor quan va ser tractat a Rússia. De fet, Putin, a qui Navalni responsabilitza directament de l'intent d'assassinat, va assegurar dijous passat que l'opositor no va ser enverinat pels serveis d'intel·ligència russos perquè, si fos així, "ja seria mort". Tanmateix, el president va confirmar que agents de l'FSB van seguir-lo per diversos racons de Rússia.

El Kremlin ha contraatacat a les sancions que la UE va imposar a Rússia per l'enverinament de Navalni anunciant aquest dimarts que ha decidit "ampliar la llista dels representants de països de la UE que no podran entrar en territori de la Federació de Rússia". Segons afirma l'agència de notícies RIA, el ministeri d'Exteriors rus ha convocat diplomàtics europeus per parlar de les sancions. En concret, han volat a Moscou representants de França, Alemanya i Suècia, els tres països que van confirmar la presència de Novitxok a l'organisme de Navalni.