Nova York comença a reobrir-se després de 3 mesos

Quan fa exactament 100 dies que es va confirmar el seu primer cas de coronavirus, la ciutat de Nova York, que segueix patint l'honor de ser l'epicentre del brot mundial de covid-19, farà aquest dilluns els primers passos per reobrir-se. Fins ara, més de 205.000 novaiorquesos han estat infectats i gairebé 22.000 han mort.

Fins a 400.000 treballadors podrien tornar aquest dilluns a les feines de construcció, fabricació i botigues, que obren portes en aquesta primera fase del desconfinament de la ciutat, una tornada a la normalitat que semblava gairebé inconcebible fa unes setmanes, quan els hospitals de la ciutat estaven en un punt del col·lapse i unes 800 persones morien cada dia a mans del covid-19.

Moltes botigues de venda al detall, maltractades per mesos de tancament, estan preparades per tornar a reobrir dilluns, moltes de les quals amb serveis d'encàrrec i recollida. Les empreses de construcció estan imposant noves mesures de seguretat i acumulant mascaretes i guants. Els fabricants, que han patit el tancament de botigues des del març, posen a prova les màquines.

Les autoritats estatals i de la ciutat es mostraven optimistes pel retorn a la vida de la ciutat. Els nivells de tests són alts, amb unes 33.000 proves de covid-19 l'últim dia. I els contagis es mantenen en els 500 diaris, la meitat del que hi havia fa només unes setmanes. Aquesta xifra és prou baixa perquè el cos d'investigadors de la ciutat, que va començar a treballar la setmana passada, pugui fer seguiment de tots els contactes de les persones infectades per frenar el resorgiment del virus.

"Voleu parlar d'un canvi: aquest, amics meus, anirà als llibres d'història", va dir dissabte el governador de l'estat de Nova York, Andrew M. Cuomo.

A la ciutat de Nova York, com a nou regions més de l'estat, s'havien d'assolir set mètriques sanitàries per poder començar a reobrir. Nova York va ser l'última zona de l'estat a fer-ho, mentre que gran part del nord de l'estat ja ha passat a la fase 2, cosa que permet que la majoria de botigues, oficines i perruqueries obrin, amb restriccions de capacitat i de distància física.

El camí de tornada no serà pas fàcil. Més de 885.000 llocs de treball s'han perdut durant el brot de covid-19, i no s’esperen grans guanys per a la ciutat fins al 2022. El pressupost de la ciutat va emorrarar ingressos fiscals i ara s’enfronta a un dèficit de 9.000 milions de dòlars per a l'any que ve.

I la reobertura s'ha vist complicada per les enormes protestes per reclamar justícia racial que han arrasat la ciutat durant més d'una setmana i han obligat les autoritats i els empresaris a ajustar els seus plans de reobertura.

Centenars de botigues van ser assaltades per saquejadors que van aprofitar les protestes per fer pillatge als districtes comercials, des de Midtown fins al Bronx. Els propietaris de botigues van haver d'aconseguir cobertures de fusta per tapar les finestres abans de posar les pancartes de benvinguda. Els agents de la policia van imposar un toc de queda nocturn.

"Teníem previst fer molt de soroll dient: «Hola, tornem »", explica Ken Giddon, copropietari amb el seu germà de Rothmans, una petita cadena de roba amb un vaixell insígnia a prop de la Union Square de Nova York. "Ara no pensem que seria adequat. Crec que la ciutat de Nova York necessita una o dues setmanes de curació abans d’una o dues setmanes de venda”.

A les zones afectades durament pels saquejos en els barris minoristes de Manhattan, algunes botigues no tenien previst obrir aquest dilluns. El director executiu del grup de millora empresarial de SoHo es va negar fins i tot a debatre la reobertura del barri.

Diumenge al matí l’alcalde Bill de Blasio va anunciar que aixecaria el toc de queda de les 8 del vespre un dia abans del previst perquè la ciutat havia estat relativament tranquil·la durant tot el dissabte. El toc de queda estava previst que caduqués a les 5 del matí de dilluns, just quan començaria la reobertura.

Fins i tot abans de les protestes, alguns funcionaris de salut pública temien que el calendari de desescalada establert pel governador Cuomo i l’alcalde de Blasio fos massa ambiciós. Els preocupava que les infeccions poguessin augmentar a mesura que la gent tornés a la feina i a agafar el metro de nou.

Però l'Autoritat del Transport Metropolità va dir que no creia que aquest dilluns es tornessin a omplir significativament les hores punta, ni tampoc aviat. Fins i tot quan arribi la quarta i última fase de reobertura, i es permeti obrir les escoles i Broadway, per exemple, l’autoritat preveu que l'afluència en hora punta estigui per sota del 70%. De fet, esperen que l'afluència general estigui al voltant del 50% almenys fins al setembre, perquè confien que moltes empreses mantindran el teletreball fins a la tardor.

Les autoritats han dut a terme neteges i desinfeccions a gran escala en el transport públic i han imposat l'ús de mascaretes per als conductors, però creuen que serà difícil mantenir la distància física dins del metro i els autobusos. La ciutat encara no ofereix alternatives per moure milions de viatgers. L'alcalde De Blasio va suggerir que molts agafessin el cotxe, però els experts adverteixen que molts no tenen aquesta opció i critiquen que De Blasio no ofereixi un pla de trànsit per facilitar els desplaçaments en les pròximes fases de la reobertura. L’Ajuntament va dir divendres que està treballant per ampliar el servei d’autobusos i crear nous carrils bus per tota la ciutat.