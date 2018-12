L'OTAN afronta la crisi entre Rússia i Ucraïna amb la sortida dels EUA del tractat nuclear sobre la taula

Els ministres d'Exteriors de l'OTAN tenen sobre la taula diversos assumptes per afrontar. Aquest dimarts es reuneixen a la seu de l'Aliança a Brussel·les amb dos punts principals a l'agenda. D'una banda, abordar l'escalada de tensió entre Ucraïna i Rússia al mar d'Azov i l'incompliment, per tant, del tractat nuclear per part de Rússia. D'una altra, també hi ha pendent de posar data a la sortida dels Estats Units del Tractat sobre Forces Nuclears d’Abast Intermedi (INF, per les sigles en anglès), que va signar amb Rússia al final de la Guerra Freda. Amb tot, fonts de l'Aliança expliquen que després de la trobada de líders del G-20 s'espera que els EUA ajornin uns mesos la retirada de l'acord.

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertit aquest dilluns a les autoritats russes que "s'acaba el temps" perquè tornin a complir les condicions del tractat sobre l'eliminació d'armes nuclears de mitjà i curt abast. "Tots sabem que s'acaba el temps [...] hi ha un tractat de control d'armes que una part no respecta", ha dit Stoltenberg, que ha recalcat que la situació no pot continuar com fins ara. Però el secretari general de l'OTAN només ha assegurat que s'estan "avaluant" les conseqüències dels fets. "Quan veiem que Rússia desplega nous míssils i reforça capacitats, nosaltres responem no copiant exactament el que ells fan, sinó de manera proporcionada i ferma", ha conclòs.

D'altra banda, també ha insistit, de nou només amb paraules, que cal que Rússia alliberi els vaixells civils i militars ucraïnesos capturats a l'estret de Kertx. Aquest és un dels punts calents que abordaran dimarts i dimecres els ministres d'exteriors de l'OTAN. Fonts de l'aliança asseguren que no s'ha posat sobre la taula en cap moment l'opció de "contraatacar", perquè això significaria arribar a una situació prebèl·lica. Les mateixes fonts confien que Rússia no anirà més lluny.

Precisament aquesta crisi pot provocar que els EUA ajornin uns mesos la seva retirada del Tractat Nuclear que Trump va anunciar a l'agost. Fonts de l'Aliança creuen que entre demà i dimecres s'acordarà una sortida progressiva dels nord-americans perquè, si no, hi pot haver "conseqüències polítiques". Així doncs, l'OTAN manté la seva posició clara d'oposició a Rússia i alhora conserva la prudència. No hi ha cap voluntat d'emprendre accions, sinó que es condemna fermament l'actitud de Rússia i s'eleven els avisos verbals. Fins abans de la cimera del G-20 la intenció de Trump era anunciar la sortida del tractat aquesta mateixa setmana, però la decisió s'hauria ajornat arran de l'escalada de tensió entre Moscou i Kíev.

Altres qüestions que els ministres d'Exteriors dels països que conformen l'Aliança tindran sobre la taula són la capacitat de veto de Geòrgia sobre la possibilitat que l'OTAN es reuneixi amb Ucraïna al més alt nivell, el reforç de la seguretat transatlàntica després que Merkel i Macron hagin insistit en la necessitat de crear un exèrcit europeu, la protecció dels països del sud contra el terrorisme jihadista i la situació als Balcans. Sobre Kosovo, també discutiran la intenció del país de convertir les seves forces armades en un exèrcit propi, una voluntat a la qual Espanya s'oposa perquè creu que és contrària als principis de l'OTAN.