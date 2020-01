L''Open Arms' salva 118 persones en dos rescats al Mediterrani central

L' Open Arms ha salvat 118 persones en dos rescats aquest divendres al Mediterrani central. Al matí han trobat una pastera a la deriva amb 44 homes i al vespre han rescatat una altra embarcació amb 72 persones, entre les quals hi havia 15 dones (dues d'elles embarassades), 7 criatures de menys de 10 anys, i 11 menors de 18 anys. Segons ha explicat l'ONG badalonina es trobaven en "estat de pànic". Havien sortit de la ciutat líbia de Sabrata aquest divendres de matianda. Els equip mèdics a bord del vell remolcador han hagut de reanimar una criatura que havia perdut el coneixement.

La pastera en què viatjaven els 44 homes tenia una via d'aigua i portava dos dies a la deriva. / OPEN ARMS

Una patrullera dels guardacostes de Trípoli, la milícia que opera amb finançament europeu al servei del govern de Fayez al-Sarraj per capturar les pasteres que intenten arribar a Europa des de Líbia, vigilava de prop el rescat, cosa que ha causat el pànic entre els nàufrags, que tenien por de ser retornats per la força al país nord-africà. A bord de la patrullera hi havia diversos migrants detinguts pels guardacostes en altres operacions. Alguns s'han llançat a l'aigua i dos d'ells han hagut de ser rescatats per les llanxes de l'ONG.

Al matí l' Open Arms ha rescatat a 80 milles de les costes de Líbia 44 homes (17 dels quals menors) que navegaven en una petita embarcació cap a Europa. S'havien quedat sense gasolina, la barca tenia una via d'aigua i portaven dos dies a la deriva. Tots tenen símptomes d'hipotèrmia però no s'ha temut per les seves vides. La majoria són de Bangladesh i del Marroc. Segons han explicat als responsables de l'ONG, havien salpat de Zuwara, a l'oest de Líbia, feia dos dies i s'havien perdut. Els nàufrags han tingut sort perquè la tripulació de l''Open Arms' els ha vist casualment quan es dirigien a unes altres coordenades.