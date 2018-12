Orbán aprova la 'llei de l'esclavitud', que augmenta a 400 les hores extres permeses

La majoria absoluta del partit de Viktor Orbán ha sigut més que suficient perquè el Parlament d'Hongria hagi aprovat en una sessió molt tensa una llei que augmenta de 250 a 400 el màxim d'hores extres que els treballadors poden fer cada any voluntàriament. El govern d'extrema dreta defensa que la norma servirà per flexibilitzar el mercat laboral, mentre que l'oposició ha qualificat ja la mesura de 'llei de l'esclavitud'. La tensió també s'ha traslladat als carrers, on dimecres a la nit unes dues mil persones es van manifestar pel centre de Budapest en contra de la nova llei, una protesta que la policia va reprimir amb gasos lacrimògens.

L'oposició ha criticat l'augment d'hores extres perquè, tot i que són de caràcter voluntari, a la pràctica l'empresa pot obligar la plantilla a treballar més. Això suposaria que en un contracte tipus de 40 hores setmanals el treballador ampliarà diàriament 1,5 hores el seu horari, cosa que equival a un dia extra a la setmana, fins a arribar així a la setmana de sis dies.

Today is a black day for the Trade Unions, for employees for ⁦ @mszptweet⁩ for the progressive parties. We porgressive Women didn’t allow to start the seccion on the slave law. Enough enough. ⁦ @PES_PSE⁩ ⁦ @PES_Women⁩ ⁦ @TheProgressives⁩ ⁦ @FEPS_Europe⁩ pic.twitter.com/7kdqPBRWJh