Orbán estreny el control sobre l’escola i les universitats

“Un professor de l’escola pública necessita permisos per poder donar la seva opinió”: Miklósi Làszló, coordinador de l’Associació de Professors d’Història d’Hongria, exposa el control i les restriccions que pateixen a causa del nou sistema educatiu impulsat per Viktor Orbán. Centralització, falta d’autonomia i més finançament del govern a l’escola gestionada per l’Església que no pas a l’escola pública.

La decisió del Parlament Europeu d’activar el procediment sancionador contra Hongria ha despertat esperances, però també més pors entre els professors. “Estic segur que, després de la votació d’Estrasburg, la situació empitjorarà a Hongria. Orbán invoca un Kulturkampf contra la llibertat acadèmica, contra qualsevol que pensi de forma diferent”, diu Pál Ács, doctor en ciències i investigador de l’Acadèmia Hongaresa de Ciències.

Manifestació pro Brussel·les

Després de la decisió de Brussel·les, els partits de l’oposició han convocat demà diumenge a Budapest una protesta contra el govern. Molts temen una radicalització de les campanyes dels mitjans afins al govern contra la UE. Però la professora Kárloyi Júlia es pregunta si servirà d’alguna cosa: “He anat a més de 24 protestes els últims anys”.

Als despatxos de la universitat pública Eötvös Loránd (ELTE), en les entrevistes amb els professors per a aquest diari, es repeteixen tres paraules: coerció, control, autoritarisme.

El govern hongarès ha anunciat la seva intenció de promoure una educació “cristiana”, basada en els valors “nacionals” i la família. “Per a Fidesz [el partit d’Orbán], cristià significa en primer lloc no musulmà, no jueu, no estranger ”, explica l’investigador.

Ja no existeix un ministeri d’Educació, sinó un conglomerat anomenat ministeri de Recursos Humans que engloba salut, educació, cultura, minories i joventut, dirigit per Miklós Kásler, metge que defensa l’ensenyament religiós i d’ètica.

Tanquen estudis de gènere

Entre altres coses, el programa de gènere de la Universitat ELTE serà eliminat i per a aquest any acadèmic no s’hi han fet noves inscripcions. “Hi ha només 11 estudiants, [diuen que] no se sosté econòmicament. Però hi ha molts programes amb pocs estudiants. És un argument neoliberal que es va donar relacionat amb l’eficiència. El motiu real darrere d’aquesta mesura no és econòmic, sinó la posició del govern, que considera que “el gènere” nega els sexes biològics”, defensa la professora d’estudis de gènere Aniko Gregor de la mateixa universitat.

Un altre dels programes que s’han vist forçats a tancar és l’OLIve de la Universitat Centreeuropea, que oferia beques als joves amb estatut de refugiat a Hongria. “Els estudiants eren de més de 20 nacionalitats. Ara busquem totes les vies per seguir en el futur”, explica a l’ARA Ildiko Rull, de la mateixa Universitat. La CEU ja havia estat atacada durant la campanya electoral, en què el partit d’Orbán va fer servir un discurs molt dur antiimmigració.

El finançament dels programes universitaris depenen del govern, així com la seva continuïtat. “És impossible contractar algú o gastar diners en un programa sense el permís dels rectors. I els rectors estan ara nomenats pel govern. Són la gent del govern”, explica Pál Ács.

El mateix procés afecta l’Acadèmia Hongaresa, “que veurà reduïts els seus programes en funció de l’eficiència que el govern els atorgui”, declara el professor Máté András, de la mateixa universitat.

La piràmide del control ha afectat també l’ensenyament preuniversitari, amb la centralització de les escoles sota el control del govern. “S’hi introdueixen l’ètica o educació religiosa i l’educació física diària”, diu el sociòleg Péter Radó. El nombre d’escoles primàries gestionades per l’Església ha augmentat també de 183 a 336.