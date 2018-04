Orbán guanya a Hongria amb una àmplia majoria

El primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, va guanyar ahir les eleccions i es va assegurar el tercer mandat amb una amplíssima majoria. Amb el 74,61% dels vots escrutats al tancament d’aquesta edició, el partit d’Orbán, el Fidesz, hauria obtingut 134 dels 199 escons del Parlament, una majoria aclaparadora que li permetria seguir exercint el poder amb l’estil autoritari que l’ha caracteritzat aquests anys.

Amb tot, mitjans locals asseguraven que a Budapest el Fidesz havia patit una gran davallada. Al camp, en canvi, hauria recaptat més suports fins i tot que en les eleccions del 2014, segons aquestes informacions preliminars. L’ultradretà Jobbik s’hauria endut un 20% dels vots, i els socialistes, un 11,85%.

L’altíssima participació als comicis d’ahir finalment va ser favorable a Orbán. A les 18.30 hores més d’un 68% de l’electorat havia anat a votar, superant així la participació de les eleccions anteriors, i molt a prop del rècord històric del 2002 (del 70%).

En alguns col·legis electorals de Budapest hi havia cues llargues de joves d’altres regions d’Hongria que votaven, com al districte 11, on s’esperaven durant hores. “Pot ser l’inici d’un canvi”, deia Gsaba Jonis, un jove investigador que votava en aquest districte.

Tothom considerava que una participació per sobre del 70% suposaria una pèrdua de la majoria absoluta per a Orbán. Però amb els resultats preliminars al tancament d’aquesta edició no va ser així. Semblava més aviat que l’oposició haurà de tornar a lidiar amb un país controlat pels oligarques afins a Orbán.

Fins ara, Viktor Orbán ha modelat Hongria segons els seus interessos. La seva propaganda ha sigut amplificada a través del control dels mitjans públics i també privats. En un centre social alternatiu de Budapest, Aurora, expliquen que durant la campanya els candidats de l’oposició no tenien més de cinc minuts a la televisió pública. Tot i això, els missatges xenòfobs abundaven.

Els desitjos de canvi

Una paraula que es repetia en les cues del districte 11 era canvi. “Encara que no hi hagi una alternativa real, molta gent vol que el Fidesz deixi de tenir la majoria. Però cal no oblidar que una participació elevada a les zones rurals, més conservadores, pot suposar vots a favor del Fidesz, ja que la seva campanya [agressiva contra la immigració] també ha mobilitzat la gent”, explica el jove investigador. Efectivament, les previsions ja deien que el Fidesz perdria a Budapest però guanyaria molts vots a les zones rurals.

Però el partit d’extrema dreta Jobbik, que ha moderat el seu discurs com a estratègia de campanya insistint en programes de sanitat o educació, finalment no hauria rendibilitzat del tot aquest rentat de cara d’un grup que va entrar en política com un partit xenòfob i antisemita. Durant aquesta campanya ha parlat menys de la immigració i s’ha centrat en la corrupció.

Si es confirmen els resultats finals, aquesta victòria aclaparadora d’Orbán constataria que el seu discurs xenòfob ha calat entre la gran majoria de la població. I alhora li permetrà aprofundir en el control de tot el país a nivell econòmic. Diversos oligarques locals vinculats al Fidesz controlen avui tant la política com l’economia del país.

Des del moviment Un País per a Tots, que pretenia aglutinar l’oposició des de la societat civil, van convocar una marxa ahir diumenge a la nit a Budapest, després d’haver enviat al matí una declaració a la premsa hongaresa amb el títol “Orbán se n’ha d’anar”.

Però Orbán sembla molt lluny de desaparèixer de la primeria línia política hongaresa. En certs moments, l’alta mobilització a les urnes d’ahir va generar l’esperança de convertir aquestes eleccions en un punt d’inflexió en cas que el Fidesz perdés la majoria al Parlament. El tipus de “poder autoritari, amb un estil ultradretà, arbitrari i personal” d’Orbán “se sent de forma molt directa” i pot haver “esgotat la paciència” dels hongaresos, deia l’escriptor G. Miklos Tamas: “Hi ha una mena d’humiliació de tota la societat per aquest poder de la ultradreta”.