Oxfam Intermón anuncia quatre casos de males conductes sexuals des de 2012

Oxfam Intermón -branca espanyola d'Oxfam- ha gestionat quatre casos de males conductes sexuals des de 2012 a l'Amèrica Llatina i Àfrica. La filial espanyola de la ONG ha sortit aquest dijous en roda de premsa i ha anunciat que en els últims sis anys s'han produït quatre episodis que s'han investigat: dos d'ells relacionats amb comentaris de connotació sexual de dos treballadors a companyes seves que van acabar amb amonestacions. Un altre és d'assetjament i intimidació cap a una treballadora i el quart està vinculat amb la contractació de serveis sexuals a una persona adulta -no beneficiària- que va acabar amb acomiadament.

Els directors d'Oxfam Intermón han explicat aquests casos passats arran de l'escàndol de les prostitutes d'Haití, en què alguns membres de la branca britànica de l'organització van contractar serveis sexuals durant la missió al país caribeny després del terratrèmol de 2010, on aquestes pràctiques estan prohibides. Un cas que va comportar la dimissió de la directora adjunta al Regne Unit, Penny Lawrence. El director general a Oxfam Intermón, José María Vera, ha assenyalat que l'entitat ja va fer l'informe d'aquest cas el 2011.

Vera ha assegurat que des de Oxfam Intermón estan "tristos i indignats" i ha subratllat que les pràctiques sortides a la llum els darrers dies "no representen" l'organització. Tanmateix, fins a 1.200 socis a Espanya s'han donat de baixa les últimes hores arran de l'escàndol d'Haití, per bé que Vera s'ha mostrat esperançat que "recuperin la confiança". Oxfam Intermón té vora 193.000 socis.

Reforç del protocol

Vera, que ha sortit acompanyat de la directora general adjunta d'Oxfam Intermón, Pilar Orenes, ha explicat que el plantejament de l'ONG és reforçar els protocols per evitar que es reprodueixin casos com els esmentats. L'objectiu, segons ha explicat, és consensuar uns controls més estrictes a nivell sectorial perquè qualsevol organització no governamental que faci tasques d'ajuda humanitària actuï en una mateixa direcció i tingui referències del que passa en les altres entitats. Tanmateix, Orenes ha apuntat que des de 2012 Oxfam Intermón ja compta amb un protocol estricte que "fa més difícil que succeeixin casos com aquests i més fàcil que es persegueixin".