Almenys un ferit de bala en l'assalt de seguidors de Donald Trump al Capitoli

Desenes de manifestants partidaris de Donald Trump han assaltat el Congrès dels Estats Units, mentre hi tenia lloc el debat que ha de confirmar l'elecció definitiva de Joe Biden. La sessió s'havia aturat perquè a l'exterior milers de simpatitzants de l'encara president republicà havien assaltat el cordó policial per accedir a l'edifici. Amb el debat suspès, el vicepresident Mike Pence i membres de la Cambra de Representants han estat evacuats.

La informació sobre el què passa dins del Capitoli és confusa, però alguns congressistes deien haver sentit trets als passadissos i fonts policials van explicar que hi ha almenys un ferit de bala a l'interior de l'edifici. Una periodista de la CNN explicava a Twitter que una dona estaria en situació greu després d'haver rebut un tret al pit dins del Capitoli. Cap a les quatre de la tarda (deu del vespre catalanes), la Guàrdia Nacional es dirigia cap al Capitoli per tratar de controlar la situació.

Cap a la mateixa hora, la policia informava també que havia desactivat un artefacte explosiu de fabricació casera que havia estat col·locat a la seu del Partit Republicà de Washington, que es troba molt a prop del Capitoli. La seu del Partit Demòcrata també havia estat evacuada per precaució.

A woman is in critical condition after being shot in the chest on the Capitol grounds, per @NoahGrayCNN. No other details were provided. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 6, 2021

Les imatges que arriben mostren ara desenes de manifestants passejant pels passadissos i les cambres del Capitoli, on s'estan produint enfrontaments amb la policia. S'han repartit màscares anti-gasos als congressistes per si els agents policials han d'utilitzar gas lacrimogen –com ha passat a l'entrada de l'edifici– per dispersar els assaltants.

L'ajuntament de Washington ha decretat el toc de queda a la capital a partir de les sis de la tarda. Tot i que les crides de Proud Boys i altres grups extremistes que donen suport a Trump ja apuntaven en els últims dies cap a un intent de boicotejar la sessió d'aquest dimecres al Congrés, el dispositiu policial que protegia l'edifici no era visiblement nombrós, un fet que sorprenia a diversos comentaristes i experts en seguretat.

Supporters of President Trump have breached the US Capitol, according to Capitol police officers, as lawmakers count the Electoral College votes certifying President-elect Joe Biden's win. https://t.co/ZBCV1fksDr pic.twitter.com/v4Lh39nFCy — CNN (@CNN) January 6, 2021

Trump supporters at the US Capitol. Throw them all in prison! pic.twitter.com/ZqestVjN5V — Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) January 6, 2021

El president Donald Trump havia encoratjat hores abans que els seus seguidors marxessin cap al Capitoli. Ho ha fet després de celebrar un míting davant de la Casa Blanca, en què ha reiterat que les eleccions havien estat fraudulentes i que, per tant, "no concediré mai la victòria". Prèviament, el seu advocat personal, i ex-alcalde de Nova York, Rudy Giuliani, havia animat a arribar al "judici per combat". És a dir, una crida a l'ús de la força física per resoldre una disputa legal.

Totes les batalles legals presentades per Trump i la seva campanya han estat rebutjades. Durant el seu míting, Trump havia insistit a defensar que el vicepresident Mike Pence tenia la capacitat de decidir per si mateix les eleccions, cosa que el mateix Pence havia rebatut minuts abans d'obrir la sessió. De fet, la Constitució no li concedeix al vicepresident aquesta capacitat en un pas burocràtic de lectura dels resultats que només els congressistes poden objectar. Mentre es produïa l'assalt al Congrés, Trump ha tuitejat que Pence "no va tenir la valentia per fer el que s'hauria d'haver fet per protegir el nostre país i la Constitució". Consumat l'assalt dels seus seguidors a l'edifici que representa la sobirania del poble, Trump ha demanat als manifestants que siguin "pacífics".

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Mentrestant, la Unió Europea seguia els fets amb preocupació i el ministre d'Afers Exteriors alemany, Heiko Maas, cridava des de Twitter al president dels EUA, Donald Trump, a que "accepti finalment la decisió dels votants nord-americans i deixi de trepitjar la democràcia".