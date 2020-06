Protesta a Tel Aviv contra l’annexió de Cisjordània

Jueus i àrabs es van manifestar ahir a la plaça Rabin de Tel Aviv contra el pla d’annexió israelià de Cisjordània en una protesta organitzada per partits d’esquerra i grups antiocupació. L’acte, en què es van exhibir banderes palestines i israelianes i estendards vermells, denunciava el pla del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, d’annexionar-se unilateralment una part del territori ocupat palestí a partir del juliol.

La manifestació es va convocar sota el lema “No a l’ocupació, no a l’annexió, sí a la democràcia”, i entre els cartells que es van exhibir en la protesta no va faltar el “ Palestinian lives matter ”(Les vides dels palestins importen), que es fa ressò del lema de les protestes antiracistes als Estats Units. L’últim cas polèmic ha sigut el del jove palestí Iyad Halak, malalt d’autisme, a qui policies israelians van matar la setmana passada a la ciutat vella de Jerusalem.

“Estem en una cruïlla. Un camí porta a una societat unida amb una veritable democràcia, igualtat civil i nacional. L’altre es dirigeix a l’odi, la violència, l’annexió i l’apartheid”, va declarar Ayman Odeh, diputat de la Llista Àrab Unida, tercera força del Parlament israelià. Odeh va parlar des de casa seva, on està en quarantena després que un altre parlamentari donés positiu per coronaviurs fa uns dies.

En l’acte també es va projectar un vídeo del senador nord-americà Bernie Sanders, que va transmetre un missatge de solidaritat als manifestans: “Com vosaltres, crec que el futur dels israelians i dels palestins està entrellaçat i que els vostres fills mereixen viure amb seguretat, llibertat i igualtat”. El polític demòcrata va cridar a aturar els plan d’annexionar “il·legalment” Cisjordània i plantar cara als “líders autoritaris”.

El govern de Netanyahu pretén annexionar-se els assentaments jueus en un 30% de Cisjordània. El seu soci de govern, Benny Gantz, s’hi oposa però no ho va posar com a condició per a l’acord que va estalviar a Israel haver de celebrar les quartes eleccions en un any. L’annexió compta amb el suport de Donald Trump i el seu “pla del segle”, avalat pel fet que Washington hagi deixat de considerar il·legals les colònies. L’Autoritat Palestina ha reaccionat aturant la cooperació en matèria de seguretat amb Israel.