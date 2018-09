Pugen a 13 els morts pel 'Florence' a la costa est dels Estats Units

El 'Florence' ha passat ja d'huracà a tempesta tropical, però encara està fent força mal a la costa est dels Estats Units, on les pluges han deixat inundacions catastròfiques i el balanç de morts s'ha elevat, fins ara, almenys a 13 persones.

El fenomen va tocar terra divendres al matí com a huracà de categoria 1 a Carolina del Nord, on va deixar ja els primers morts, entre els quals una mare i el seu nadó, que quan eren dins de casa els va caure un arbre a sobre. Les noves víctimes mortals s'han produït en alguns casos per efectes col·laterals a la tempesta, com una parella que va morir intoxicada pel monòxid de carboni del seu generador elèctric a Carolina del Sud.

A poc a poc el 'Florence' ha anat perdent força, però les inundacions provocades tant per la pujada del nivell del mar com per les intenses pluges que no cessen mantenen encara les dues Carolines en alerta.

"És una bèstia que ha arribat sense invitació i no vol marxar. Sabem que encara li queda força camí per fer, però crec que estem preparats", deia aquest cap de setmana el governador de Carolina del Nord, Roy Cooper.

S'esperen encara alguns desbordaments de rius abans que el 'Florence' deixi de fer sentir del tot la seva força. El fenomen meteorològic és aquest diumenge a uns 35 quilòmetres al sud-oest de Columbia, capital de Carolina del Sud, i es dirigeix cap a l'oest amb vents màxims sostinguts de 55 quilòmetres per hora.

La Casa Blanca ha activat aquest dissabte la declaració de desastre a Carolina del Nord, i ha anunciat que el president dels EUA, Donald Trump, visitarà aquesta setmana vinent la zona afectada.