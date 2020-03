Putin posposa la reforma constitucional que li havia de donar més poder a causa del coronavirus

El president rus, Vladímir Putin, ha ajornat el referèndum previst per al 22 d'abril que havia d'aprovar les modificacions de la Constitució anunciades al gener i pensades principalment per permetre-li mantenir-se en el poder més enllà del 2024, quan s'acabarà el seu mandat actual.

La crisi del coronavirus l'ha forçat a suspendre la consulta popular fins a nou avís, perquè "la prioritat és la salut, la vida i la seguretat de la gent", ha dit Putin en un discurs transmès per la televisió. La reforma, que ja han aprovat el Parlament i el Tribunal Constitucional, permetrà a Putin governar almenys durant dos mandats més de sis anys cadascun.

Amb un total de 658 casos confirmats al país, el president rus ha sortit a la televisió per anunciar diverses mesures de control i prevenció de l'epidèmia. No ha decretat el confinament de la població, però ha declarat la setmana vinent no laborable (del 28 de març al 5 d'abril) per evitar que la majoria de la població vagi a treballar però assegurar que manté el salari. Les úniques excepcions seran el sector sanitari i el farmacèutic, així com el sector del metall i els químics, que mantindran la seva producció.

També ha decretat el tancament dels cinemes i dels locals d'oci per "minimitzar la velocitat de propagació de la malaltia". "És extremadament important contenir l'amenaça d'una ràpida propagació de la infecció. Per això declaro la setmana que ve no laborable amb garantia de salari", ha dit.

651x366 El president rus, Vladimir Putin, anunciant a la televisió les mesures del seu govern pel coronavirus. / Reuters El president rus, Vladimir Putin, anunciant a la televisió les mesures del seu govern pel coronavirus. / Reuters

Putin també ha anunciat diverses mesures econòmiques per alleugerir la crisi del coronavirus, com la suspensió d'alguns impostos a les petites i mitjanes empreses, i la moratòria en el pagament de certs crèdits per als consumidors.

Rússia ja va decretar el tancament total de la frontera amb la Xina el mes de gener. Fins ara, ha confirmat 658 casos, molt per sota que la majoria de països europeus, però l'alcalde de Moscou ja va dir fa dies que les xifres reals a la capital del país podrien estar molt per sobre de les oficials. Segons Reuters, un pic de casos de pneumònia als hospitals de Moscou posa en dubte la veracitat de les dades que ofereix el govern de Putin.