Quart dia de vaga general a França per la reforma de les pensions

El president francès, Emmanuel Macron, es nega a cedir, però els manifestants, també. França ha viscut aquest dijous la seva quarta jornada de vaga general contra la reforma de les pensions que el govern vol impulsar, i el seu 36è dia de mobilitzacions ininterrompudes. A més, els sindicats han demostrat una vegada més que mantenen el poder de convocatòria: professors, estudiants, advocats, treballadors de les refineries, ferroviaris i personal sanitari s'han afegit a la protesta. Fins i tot els empleats de la Torre Eiffel han fet vaga i el monument ha hagut de tancar les portes.

Segons dades del Ministeri de l’Interior, 452.000 persones s’han manifestat aquest dijous a unes 80 localitats franceses. Els sindicats, en canvi, eleven aquesta xifra a 1,2 milions. “El moviment continua fort com el primer dia. L’opinió pública continua donant suport al moviment. Cal retirar el projecte de reforma i que el govern tingui en compte el que diuen els sindicats majoritaris”, ha afirmat en declaracions a l’agència Efe el secretari general de la CGT, Philippe Martinez.

Del que no hi ha cap dubte és que la situació continua com al principi de les protestes: totalment bloquejada. El govern continua negant-se a retirar la reforma de les pensions, tot i que ha fet algunes petites concessions amb l’objectiu de calmar els ànims, sense aconseguir-ho. Per exemple, l’executiu ha ofert que els treballadors de professions considerades perilloses es puguin jubilar abans, també proposa revaloritzar el salari dels professors o que es retardi l’aplicació de la reforma per al sector ferroviari i per als ballarins de l’Òpera de París que, per cert, han hagut de suspendre més de 60 representacions des del 5 de desembre, quan van començar les protestes.

La reforma que el govern vol impulsar preveu augmentar l’edat de jubilació. Fins ara els francesos podien jubilar-se amb el 100% de la pensió als 62 anys. En canvi, l’executiu pretén que en el futur ho facin als 64 anys. A més, la reforma també unificarà els 42 règims actuals de jubilació en un sistema universal. D’aquesta manera, Macron vol posar fi als règims especials que tenen alguns treballadors, com ara els dels ferrocarrils estatals o els dels transports públics de París, que en alguns casos poden jubilar-se a partir dels 52 anys.

Els sindicats reclamen que es retiri el conjunt del pla de reforma, però el majoritari al país, la Confederació Francesa Democràtica del Treball (CFDT), obria aquest dijous una porta a una possible negociació amb el govern per intentar almenys que no augmenti l’edat de jubilació. La CFDT tractarà aquest tema en una reunió aquest divendres amb el primer ministre, Édouard Philippe, per parlar sobre el finançament del sistema de pensions. El govern vol aprovar la reforma el 24 de gener i té previst presentar-la a la cambra baixa el 17 de febrer.