Quatre morts en un tiroteig en un hospital de Chicago

Dues dones de l'equip mèdic, un policia i l'agressor han mort aquest dilluns en un tiroteig en un hospital de Chicago. La policia no ha aclarit els motius de l'atac però creu que l'agressor tenia relació amb una de les dones assassinades.

Segons fonts del centre les dones són un metge i un assistent de farmàcia. La policia no ha aclarit si han matat el tirador o si s'ha suïcidat.

L'atac es va produir a l'hospital Mercy de Chicago, sobre les tres de la tarda hora local (les deu del vespre a Catalunya) i segons la policia va començar amb una baralla a l'aparcament entre dues persones que es coneixien.

El tirador va disparar primer contra la dona i després es va dirigir a dins l'edifici del centre, seguit per diversos agents de policia. Segons sembla va disparar indiscriminadament. L'hospital va ser evacuat fins que es va garantir la seguretat dels pacients.

Segons els mitjans nord-americans la doctora morta es deia Tamara O'Neal.

Dr. Tamara O’Neal was shot and killed inside the hospital where she worked. @cbschicago pic.twitter.com/KpCLjEtFyA — Charlie De Mar (@CharlieDeMar) 20 de novembre de 2018

El departament de policia també ha informat de la identitat de l'agent mort: es deia Samuel Jiménez.

#ChicagoPolice Officer Samuel Jimenez died a hero today. He was killed doing what cops do — running into the danger to save others. Sending our condolences and prayers to Officer Jimenez’s family and everyone at @Chicago_Police. #NeverForget pic.twitter.com/Uv4Zkr7Cg2 — Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) 20 de novembre de 2018

Segons els testimonis l'altra víctima era una auxiliar de l'hospital que sortia de l'ascensor en el moment que el tirador entrava a l'edifici i no sembla que hi tingués cap relació.

La policia també ha informat del detall que un altre agent ha pogut esquivar un tret perquè la bala ha quedat incrustada a la seva arma.

Shots were fired at a 2nd CPD officer in the Mercy Hospital Shooting, but he wasn't injured. Instead, the bullet struck his holster and embedded itself in his gun: https://t.co/hVPwgbrkXv pic.twitter.com/OvMI0ln3l6 — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) 20 de novembre de 2018

Es dóna la circumstància que els professionals sanitaris nord-americans havien protagonitzat fa poc una campanya online contra l'ús d'armes als Estats Units. Amb el hashtag #ThisIsOurLane [és el nostre carril] responien la campanya del lobi pro-armes de l'Associació Nacional del Rifle que convidava els sanitaris a "quedar-se al seu carril" enlloc de protestar contra la violència.

Unes 13.000 persones han mort i 25.000 més han resultat ferides per armes de foc aquest 2018 als Estats Units, segons el portal Gun Violence Archive.