Salvini i Le Pen presenten un moviment per fer un front comú a les eleccions europees

El vicepresident i ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, i la presidenta del Front Nacional francès, Marine Le Pen, faran front comú a les eleccions europees del maig. Els dos líders d'extrema dreta han presentat aquest dilluns a Roma un nou moviment polític, l'anomenat Front de la Llibertat, que pretén presentar "candidats comuns" per ocupar càrrecs clau a la Unió Europea. L'objectiu del nou moviment és lluitar contra la immigració i la globalització, i defensar la sobirania dels països i el "dret de la família i la vida". Salvini i Le Pen asseguren que són els "salvadors d'Europa" i que protagonitzaran una autèntica "revolució".

Els dos líders ultres s'han reunit aquest matí a Roma a la seu d'un sindicat d'ideologia pròxima a la del partit de la Lliga, la formació de Salvini. Han aclarit que no es tractava d'un acte electoral però, malgrat això, bàsicament han parlat dels comicis europeus i del seu ideari comú. "Som aquí per donar sentit i ànima a un somni d'Europa que els buròcrates europeus han buidat. Els salvadors d'Europa són aquí, i no pas a Brussel·les", ha reivindicat el ministre i vicepresident italià. Per la seva banda, Le Pen li ha contestat entre rialles: "On he de firmar?"

Enemics comuns

Els dos líders ultres han rebutjat una llista electoral única a tot el continent, però Salvini ha apostat per proposar, després dels comicis, "candidats comuns per assumir els càrrecs més delicats" al si de la Unió Europea. Així mateix, Salvini i Le Pen han coincidit que tenen un enemic comú que han d'abatre: el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker; i el comissari europeu d'Afers Econòmics i Financers, Pierre Moscovici.

La presidenta del Front Nacional –ara rebatejat amb el nom d'Agrupació Nacional– ha destacat que ha començat "un moment històric, en majúscula, que veurà emergir una Europa diferent, l'Europa de les nacions, el respecte i la protecció".

Salvini i Le Pen defensen una Europa menys centralista, amb països amb més sobirania, que defensin les seves fronteres per impedir l'arribada d'immigrants. El mandatari italià ho ha definit de la manera següent: Europa ha de ser una "comunitat", i no pas una unió, "que faci poques coses però ben fetes", i que "reconegui la llibertat dels diferents països, pobles i governs" de legislar lliurement sobre temes com l'agricultura, l'educació, la sanitat i la família.

Segons Salvini, les eleccions europees suposaran "el final d'un recorregut" i l'inici "d'una revolució del sentit comú que està recorrent tot Europa" i bona part del món. En aquest sentit, el vicepresident italià ha felicitat Jair Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta brasilera, pel seu triomf indiscutible en la primera volta de les presidencials al país sud-americà.