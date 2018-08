Salvini impedeix desembarcar a un vaixell italià amb 117 migrants

La tragèdia per l’ensorrament del pont Morandi de Gènova fa una setmana va deixar per uns dies en un segon pla el drama migratori a la Mediterrània, però aquest dilluns el ministre d’Interior italià, Matteo Salvini, va tornar a llançar un desafiament a la Unió Europea (UE). El també vicepresident va impedir que el vaixell de la guàrdia costanera italiana Diciotti desembarqués en un port italià si des de Brussel·les no s’arribava a un compromís per redistribuir els 117 immigrants que porta a bord, entre els quals 34 menors.

“Els valerosos homes de la guàrdia costanera han complert el seu deure salvant vides humanes a tot just 17 milles de Lampedusa”, va escriure a les xarxes socials el ministre d’Infraestructures i Transports, Danilo Toninelli, alhora que anunciava l’obertura del port de Catània a l’embarcació militar italiana. No obstant, poc després va arribar la frenada del seu company a l’executiu transalpí, Matteo Salvini. El ministre d’Interior va assegurar que no autoritzaria el desembarcament fins que tingués la certesa que els immigrants serien reubicats en altres països de la UE.

L’embarcació militar italiana es va fer càrrec dijous passat dels immigrants que havien estat rescatats per dos vaixells més en aigües de Malta. Tretze dels rescatats van haver de ser evacuats a Lampedusa per problemes de salut. El govern italià va sol·licitar a les autoritats malteses que es fessin càrrec d’aquestes persones, però el govern de Malta va rebutjar acollir-los i va acusar Itàlia d’haver interceptat l’embarcació per impedir que entressin en aigües italianes, cosa que obria la porta a una nova topada entre Roma i La Valletta. “No hi havia cap perill. S’ha tractat d’una intercepció injustificada a mar obert “, va protestar el govern maltès en una dura carta dirigida a les autoritats italianes.

A l’espera de la UE

Salvini va amenaçar llavors amb impedir desembarcar el Diciotti sense el compromís previ d’altres països de la Unió Europea (UE) d’acollir algun dels immigrants a bord. “El Diciotti pot desembarcar a Itàlia si els 177 immigrants que porta a bord són dividits entre els països de la UE segons aquest esperit de solidaritat europea que fins ara només s’ha afirmat de paraula”, va dir el titular d’Interior transalpí. “Nosaltres durant aquests anys hem acollit més de 700.000 migrants, i és hora que també els toqui als altres”, ha afegit. Salvini va amenaçar amb començar a retornar a Líbia els immigrants si Itàlia no rep una resposta contundent des de la UE. “O hi ha una ajuda i un redistribució immediata o tornarem a portar aquestes persones a Líbia”.

L’amenaça de Salvini no és nova i, si es compleix, el govern italià estaria violant els acords internacionals, ja que Líbia no és considerada un port segur. Malgrat això, Salvini va assegurar ahir que “aquests acords, que en alguns casos tenen fins a 50 anys d’història, es poden canviar perquè el món ha canviat i també la immigració”.

El ministeri d’Exteriors va enviar una petició formal a la Comissió Europea (CE) perquè trobi una solució ràpida. “El govern italià -es llegeix a la nota- considera indispensable que la Comissió assumeixi directament la iniciativa de cara a trobar països de la UE disponibles a acollir les persones salvades al mar”. La portaveu de la CE, Tove Ernst, va assegurar que estaven treballant per trobar la solució “més ràpida possible”. “Les autoritats italianes han contactat amb nosaltres i estem contactant amb els estats membres”.

No és la primera vegada que Salvini nega l’atracament en un port d’Itàlia a aquesta embarcació militar italiana. A principis de juliol, el president de la República, Sergio Mattarella, va haver d’intervenir per ordenar el desembarcament del Diciotti al port sicilià de Trapani, després d’estar amarrat durant quatre dies amb 67 immigrants a bord.

El rebuig del govern italià a obrir els ports italians a una embarcació militar transalpina va provocar malestar entre el cos militar. En una entrevista a Il Corriere della Sera, el tinent de la guàrdia costanera Antonello Ciavarelli va qualificar la situació de “vergonyosa”. “El vaixell Diciotti és una embarcació militar de l’estat italià i li impedeixen atracar en un port italià”, ha denunciat.