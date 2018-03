Sarkozy anirà a judici per corrupció i tràfic d'influències

A Nicolas Sarkozy se li complica l'agenda. L'expresident francès serà jutjat pel Tribunal Correccional per corrupció i tràfic d'influències en l'anomenat cas de les escoltes, segons informa aquest dijous el diari 'Le Monde', que apunta que al líder conservador l'acompanyaran al banc dels acusats el seu advocat, Thierry Herzog, i l'antic magistrat Gilbert Azibert.

La investigació del cas es remunta al 2016, però diversos recursos han allargat el procés i la decisió dels jutges d'instrucció, que pot ser recorreguda pels afectats, no s'ha oficialitzat fins avui. Els jutges havien ordenat punxar el telèfon de Sarkozy davant les sospites que va poder rebre finançament del regim libi de Moammar al-Gaddafi per a la campanya del 2007 que el va dur a l'Elisi. Per aquests fets, l'expresident, que l'any passat va fracassar en l'intent de tornar a la política de primera línia liderant Els Republicans, ja va ser imputat el 21 de març.

Sarkozy té pendent, a més, un judici per presumpte finançament irregular de la campanya a les presidencials del 2012. President entre el 2007 i el 2012, el conservador va ser derrotat pel socialista François Hollande quan va concórrer a la reelecció. Des d'aleshores ha estat sota sospita per diverses investigacions sobre presumptes irregularitats, corrupció, frau, favoritisme i finançament de campanyes.



En les escoltes es van descobrir converses entre l'expresident i el seu advocat, de les quals es va deduir que intentaven obtenir, a través del jutge Azibert, informació secreta d'un altre cas que investigava si Liliane Bettencourt, hereva de l'imperi cosmètic L'Oréal, finançava il·legalment la campanya de Sarkozy del 2012.

Algunes d'aquestes converses van ser publicades a la premsa i van deixar entreveure que Sarkozy estava disposat a ajudar el jutge a obtenir una plaça a Mònaco a canvi que influís en la decisió del Tribunal Suprem sobre el cas Bettencourt.

El març del 2016, el Tribunal Suprem va validar de forma definitiva la gairebé totalitat de les escoltes a l'expresident sobre les quals es sustenta l'acusació, cosa que va deixar oberta la via per al judici anunciat avui.



Els advocats de Sarkozy havien argumentat prèviament que els magistrats que investigaven el suposat finançament secret libi van superar els seus poders i van fer cerques "de forma aleatòria" en les seves converses amb ells entre setembre del 2013 i març del 2014, amb la qual cosa van violar el privilegi de confidencialitat entre advocat i client.