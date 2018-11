El Senat dels Estats Units impulsa la retirada del suport militar a l'Aràbia Saudita

Senadors republicans dels dos partits han tirat endavant una resolució per retirar el suport dels Estats Units a la coalició militar liderada per l'Aràbia Saudita que participa en la guerra del Iemen. Davant del convenciment que el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, és el responsable últim de la mort del periodista opositor Jamal Khashoggi, columnista del 'Washington Post' que va ser brutalment assassinat al consolat saudita a Istanbul el 2 d'octubre, el Comitè de Relacions Exteriors del Senat ha impulsat la retirada del suport militar a Riad, en contra de l'opinió de la mateixa Casa Blanca.

"Aquí tenim un problema. Entenem que l'Aràbia Saudita és un aliat i un país semiimportant, però també tenim un príncep hereu que està fora de control", ha subratllat el senador republicà Bob Corker, cap d'aquest comitè del Senat.

El representant demòcrata del comitè, Bob Menendez, ha anat més lluny i ha dit que amb el seu suport la Casa Blanca li està dient al seu aliat saudita que "pot matar amb impunitat". "És indignant que mirem cap a una altra banda davant d'aquest assassinat perquè tenim interessos a l'Aràbia Saudita", ha afegit. El vot final de la resolució per retirar el suport militar dels EUA a l'Aràbia Saudita per la guerra del Iemen pot tenir lloc en els pròxims dies.

El text ha tirat endavant després d'una sessió informativa al Senat sobre l'assassinat de Khashoggi, en la qual finalment no ha participat la directora de la CIA, Gina Gaspel, davant la indignació de molts senadors. Gaspel, però, ha assegurat més tard que la Casa Blanca no li havia demanat que no hi assistís.

El govern de Donald Trump i el mateix president contradiuen els informes de la CIA que conclouen que Bin Salman és responsable de l'assassinat del periodista, i que no s'hauria produït aquesta mort sense el seu consentiment.

Com va fer Trump ja fa dies, ahir els secretaris d'Estat i de Defensa, Mike Pompeo i Jim Mattis, van sortir a defensar que no hi ha prou proves per culpar Bin Salman i que els informes de la CIA no són concloents. "No tenim cap pistola fumejant", ha dit Mattis.

Alguns senadors aliats de Trump com el republicà Lindsey Graham insisteixen a demanar més explicacions i una investigació en profunditat. Graham, de fet, ha assegurat que no donarà el seu vistiplau a certs temes clau, inclosos els pressupostos, fins que la CIA no informi el Senat sobre les seves conclusions.