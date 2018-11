Trump diu que l'assassinat de Khashoggi no afectarà la relació amb l'Aràbia Saudita

Donald Trump confia en l'Aràbia Saudita, sota el focus per l'assassinat del periodista crític Jamal Khashoggi. El president nord-americà ha restat importància aquest dimarts a la presumpta implicació en el crim del príncep hereu Mohamed bin Salman i ha arribat a afirmar que el polèmic cas no afectarà en cap cas la "fèrria" aliança entre Washington i Riad.

Trump, que ha canviat en diverses ocasions d'opinió respecte a la intervenció de Bin Salman en el cas, ha afirmat que "mai" se sabrà què va passar el dia de l'assassinat del periodista, que col·laborava amb el 'Washington Post' i estava exiliat voluntàriament als Estats Units. "Podria ser que el príncep hereu tingués coneixement d'aquest tràgic fet. Potser en va tenir coneixement, i potser no!", ha escrit el president en un llarg i estrany comunicat.

Les declaracions de Trump de suport als socis saudites arriben abans que la CIA lliuri el seu informe sobre la investigació de l'assassinat de Khashoggi, que havia sigut pròxim a la monarquia saudita fins que el seu protector va caure en desgràcia. Trump ha deixat clar que no preveu sancionar el regne teocràtic, siguin quines siguin les conclusions de l'agència d'intel·ligència.

"Entenc que hi ha membres del Congrés als quals, per raons polítiques o d'una altra mena, els agradaria anar en una direcció diferent i són lliures de fer-ho. Consideraré totes les idees que em presentin, però només si són coherents amb la seguretat absoluta dels Estats Units ", ha afegit.

Khashoggi, com ha reconegut Riad, va ser assassinat per un grup d'agents arribats des de l'Aràbia Saudita –alguns de pròxims al príncep hereu– al consolat d'Istanbul, on va anar el 2 d'octubre passat per recollir uns documents que li permetessin casar-se amb la seva promesa turca.

El comunicat, aparentment dictat per Trump i ple de signes d'exclamació, comença amb un esment al seu lema "Amèrica primer", seguit de l'advertència que "el món és un lloc molt perillós" i d'una diatriba sobre les activitats "sagnants" de l'Iran al Pròxim Orient.