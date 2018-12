El Senat italià aprova els pressupostos entre empentes i crits de protesta de l'oposició

El Senat italià ha aprovat els pressupostos del govern –aquesta vegada avalats per Brussel·les– després d'una maratoniana sessió que ha acabat de matinada i amb protestes de l'oposició, que s'ha queixat que no coneixia la totalitat del projecte i ha anunciat que recorrerà els comptes al Tribunal Constitucional perquè, ha argumentat, un projecte d'aquesta envergadura no es pot avaluar en només unes poques hores.

El govern italià, format pels partits Moviment 5 Estrelles i la Lliga, ha imposat un vot de confiança, una mesura molt utilitzada per evitar el vot de les esmenes i accelerar l'aprovació de la llei. Això ha generat la queixa del Partit Demòcrata, que ha assegurat que portarà els pressupostos al Tribunal Constitucional.

Per la seva banda, els senadors de Força Itàlia, el partit de Silvio Berlusconi, han exhibit a la cambra alta cartells que deien "Més pobresa per a tots", ja que consideren que els italians hauran de pagar l'augment del deute.

Bona part de la sessió parlamentària s'ha caracteritzat pels crits de protesta i el caos. Alguns parlamentaris han llançat els documents amb el detall dels nous pressupostos sobre els escons dels senadors dels partits del govern, amb empentes i crits.

Fins i tot una senadora del Partit Demòcrata, Simona Malpezzi, ha denunciat que Laura Bottici, una parlamentària del Moviment 5 Estrelles, ha aprofitat la picabaralla per "fotre-li mà", segons paraules textuals d'ella mateixa. Les càmeres del Senat han recollit l'escena, i bàsicament es veuen empentes i crits. Després de l'incident, Malpezzi ha intervingut per justificar l'acció dels senadors del seu grup: "Senyor president [de la cambra], es tracta d'una simple manifestació de protesta perquè aquestes pàgines [dels pressupostos] no tenen cap valor per a nosaltres , perquè no hem tingut la possibilitat de llegir-les ni analitzar-les", ha dit.

Finalment el Senat ha aprovat els pressupostos a dos quarts de tres de la matinada amb 167 vots a favor, 78 en contra i 3 abstencions, entre les quals la del senador vitalici i exmandatari Mario Monti i el parlamentari del Moviment 5 Estrelles Gregorio De Falco, molt crític amb la seva pròpia formació.

El nou pressupost estableix una rebaixa del dèficit al 2,04% del producte interior brut, amb un creixement de l'1% el 2019, unes correccions que van obtenir el vistiplau de la Comissió Europea dimecres.

Els comptes inclouen una partida de 4.700 milions d'euros per reformar el sistema de pensions i accelerar l'edat de jubilació –que és una de les demandes de la Lliga–, i una altra de 6.100 milions per proporcionar una ajuda d'uns 780 euros als aturats, que era una promesa electoral del Moviment 5 Estrelles.

El document també inclou un impost únic del 15% per als autònoms. A més, el govern vol reduir les anomenades "pensions d'or" en un 15% per als jubilats que cobren entre 100.000 i 130.000 euros anuals, i en un 40% per als que obtenen una pensió de més de 500.000 euros a l'any.