Els civils paguen la guerra en tots els fronts de Síria

La guerra de Síria s'agreuja en tots els fronts. D'una banda, l'ofensiva turca contra els kurds d'Afrin, al nord-oest del país, deixa ja 300 civils morts en 18 dies de combats. De l'altra, el règim de Baixar al-Assad i l'aviació russa, que bombardegen sense treva els últims bastions rebels a Idlib (nord) i Guta (perifèria de Damasc), eleven a 180 les víctimes civils.

"Sembla que els avions russos se centren en els hospitals i equipaments mèdics", denuncia a l'ARA un activista opositor de Jisr ash-Shugur, a la província d'Idlib. "Pensem que és la revenja per l'atac rebel a un avió rus de dissabte".

540x306 Bombardeig a Guta Est, el 7 de febrer. / BASHAM KABEK / REUTERS Bombardeig a Guta Est, el 7 de febrer. / BASHAM KABEK / REUTERS

Els membres de la Defensa Civil Siriana continuen rescatant víctimes entre les runes. I l'Observatori Sirià dels Drets Humans, una ONG amb seu a Londres que treballa amb una xarxa d'activistes sobre el terreny, considera que dimarts va ser el dia amb més morts des de l'abril passat a Idlib.

Tant Idlib com Guta eren zones de "desescalada" en l'acord signat entre Rússia l'Iran i Turquia fa un any, que havia de garantir mesures de protecció per a la població civil.

A Guta hi malviuen unes 400.000 persones, sotmeses a un estricte setge per les tropes lleials a Baixar al-Assad des de del 2013, que impedeix l'accés d'ajuda humanitària. La Unió de Metges Sirians Lliures va dir en un comunicat dimecres que en els últims dos dies de bombardejos havien reigistrat 115 morts i més de mil ferits. "Els equips mèdics que treballem a Guta Est estem exposats a enormes perills cada dia per salvar la gent, malgrat la manca de subministraments mèdics: en els últims cinc dies han mort cinc infermeres i membres dels equips de rescat".

Turquia ataca una escola i una presa



540x306 Un combatent rebel sirià en l'ofensiva turca d'Afrin. / KHALIL ASHAWI / REUTERS Un combatent rebel sirià en l'ofensiva turca d'Afrin. / KHALIL ASHAWI / REUTERS

A Afrin, els kurds han acusat l'exèrcit turc d'haver bombardejat una escola de primària i una planta de depuració d'aigua. Ankara va llançar una ofensiva per terra i aire al gener amb milícies rebels àrabs sirianes que ha obert un nou front a la guerra de Síria.

Soldats sirians atacats pels Estats Units

En paral·lel, un oficial nord-americà ha reconegut a l'agència Reuters que la coalició liderada pels Estats Units va matar un centenar de combatents lleials a Al-Assad en una operació per defensar les Forces Democràtiques Sirianes, l'agrupament de milícies encapçalat pels kurds que combat el Daeix a l'est del país. La coalició ha confirmat un atac a la zona de Deir al-Zor, però no n'ha donat més detalls.