Sis morts, cinc d'ells adolescents, en una estampida en un concert a Itàlia

Sis persones han mort i un centenar més han resultat ferides aquesta matinada en una estampida produïda en una discoteca d'Itàlia on estava a punt de començar un concert. Segons les primeres informacions policials, algú va llançar alguna substància a la multitud, probablement un esprai de pebre, i va provocar una reacció de pànic que va bolcar els aassistents cap a les sortides d'emergència, algunes de les quals estaven tancades.

Els morts són tres noies i un noi d'entre 14 i 16 anys, i una dona de 40 anys que havia acompanyat la seva filla al concert del raper italià Sfera Ebbasta, en la discoteca Lanterna Azzurra de la localitat de Corinaldo, a la costra est d'Itàlia. Entre els més de 100 ferits, n'hi ha 13 en estat crític.

L'estampida es va produir quan la gent esperava l'inici del concert. Algú va llançar esprai a la multitud i va generar el pànic. La gent va còrrer cap a les sortides i, un cop a fora, es van amontonar contra unes barreres quie es van trecar i van caure al buit, ja que la discoteca es troba en una de terreny elevada, segons Efe.

Alguns dels adolescents van morir quan altres persones els van caure a sobre i els bombers van confirmar que dins de la discoteva no hi va haver víctimes. Amb tot, un testimoni va explicar a 'La Reppubblica' que una de les sortides d'emergència estava bloquejada.



En un comunicat, el ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, va anunciar una investigació per esbrinar "qui és responsable per aquestes sis vides trencades, aquells que per malícia, estupidesa o avarícia han convertit una festa en una tragèdia".