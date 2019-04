Nicola Sturgeon vol fer el segon referèndum d'independència d'Escòcia abans del maig del 2021

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha anunciat aquest migdia al Parlament d'Edimburg que el seu govern promourà la celebració d'un segon referèndum d'independència, que "s'hauria de celebrar abans del final de la present legislatura", que es tanca els primers dies de la primavera del 2021.

Scotland's First Minister Nicola Sturgeon says #IndyRef2 should happen before end of current parliament in 2021, saying it is "our route to avoiding the worst of the damage #Brexit will do"



Updates: https://t.co/H2cy9hNLue pic.twitter.com/V84OBBbGfm — BBC Politics (@BBCPolitics) April 24, 2019

Si el seus plans s'acomplissin, doncs, en menys de divuit mesos Escòcia tornaria a pronunciar-se sobre la seva sobirania, poc menys de set anys després que ho fes el 18 de setembre del 2014. Llavors, amb una participació superior al 80% del cens electoral, els escocesos van renunciar a la constitució d'un nou estat per una diferència de deu punts.

Com a part del nou procés cap a la possible independència del país, el govern del Partit Nacional Escocès (SNP, per les sigles en anglès) presentarà a la cambra d'Edimburg la nova llei que ha de permetre la celebració de la consulta.

Amb tot, aquest només seria el primer pas per dur a terme el plebiscit, si més no d'acord amb l'anterior procés, pactat el 15 d'octubre del 2012 en l'Acord d'Edimburg entre David Cameron i Alex Salmond, llavors primers ministres britànic i escocès, respectivament. Aleshores Escòcia va obtenir la transferència dels poders del Parlament de Westminster per celebrar el referèndum. El procés que tracta ara de tirar endavant Sturgeon, però, intenta evitar el pas de l'obtenció del permís, no tant per fer el referèndum sinó per tenir la llei preparada per fer-lo.

A hores d'ara, la possibilitat de pactar la transferència dels poders per celebrar un referèndum legal i vinculant, com va ser el del 2014, amb l'actual govern conservador –que de moment presideix Theresa May–, sembla improbable.

El polèmic anunci de Sturgeon, que ha provocat al Parlament un agre debat que encara continua, té lloc en el context del caòtic procés del Brexit en què està immers el Regne Unit –i també paralitzat– i quan falten tres dies per a la celebració del congrés de primavera del Partit Nacional Escocès, dividit entre la pressa dels més arrauxats i la moderació dels més realistes, que consideren que els escocesos encara no han demostrat majoritàriament el desig de repetir l'experiència del 2014.

En qualsevol cas, el Brexit i la possible sortida d'Escòcia de la Unió Europea contra la seva voluntat són un dels motors de la decisió que ha posat aquest migdia Sturgeon damunt de la taula.

Com a part del procés fins a la hipotètica celebració del referèndum, el govern de Sturgeon promou la constitució de la People's Assembly (Assemblea del Poble), per debatre a bastament sobre les implicacions de la independència d'Escòcia.