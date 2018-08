Sud-àfrica es revolta contra Trump per haver dit que maten els grangers blancs

El president nord-americà, Donald Trump, ha tornat a generar polèmica. Aquesta vegada ha sigut per un tuit que va escriure dimecres, en el qual criticava la intenció del govern de Sud-àfrica d'esmenar la Constitució per permetre expropiar terres sense compensació.

La redistribució de la terra ha unit els principals partits polítics del país, que veuen la necessitat de fer una àmplia reforma agrària al país, on el 72% de les terres són en mans d'agricultors blancs, tot i que només representen el 9% de la població, segons l'informe del govern sud-africà.

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018

En el seu tuit Trump demana al secretari d'Estat, Mike Pompeo, que "estudiï de prop" la "matança de grangers a gran escala", una reclamació que no es basa en dades fiables. Mentre que les xifres oficials indiquen que els agricultors corren el mateix risc de ser assassinats que la mitjana sud-africana, grups de suport als pagesos blancs com AfriForum adverteixen que estan sent atacats.

La xifra d'agricultors assassinats es comptabilitza des de fa almenys 20 anys. L'any passat van ser 47, segons les investigacions publicades aquest juliol per AgriSA, una organització d'agricultors a Sud-àfrica. Això va significar un descens respecte als 66 del 2016, en la línia de la baixada constant des del pic de violència del 1998, quan van morir 153 agricultors.

En conjunt, el país africà va registrar 19.016 casos d'assassinat de l'abril del 2016 al març del 2017, segons el servei de policia de Sud-àfrica. La taxa d'assassinats a escala estatal de l'any passat va ser de 34,1 per cada 100.000 persones.

Per al govern sud-africà, la intervenció del president nord-americà es basa en "informació falsa" i reflecteix una "percepció estreta que només busca dividir" Sud-àfrica i que "recorda" al país el seu "passat colonial".

South Africa totally rejects this narrow perception which only seeks to divide our nation and reminds us of our colonial past. #landexpropriation @realDonaldTrump @PresidencyZA — South African Government (@GovernmentZA) August 23, 2018

Mmusi Maimane, el líder del principal partit de l'oposició, que s'oposa a l'expropiació forçosa, però dona suport a la reforma agrària, ha dit que "el terrorisme temerari dels líders internacionals no aporta cap valor".

Sobre els assassinats a les explotacions agrícoles, ha afegit: "És una ximpleria absoluta dir que hi ha un genocidi blanc. Hi ha un genocidi negre als EUA. Estan matant persones negres als EUA".