Suïssa decideix en referèndum mantenir l'acord de lliure circulació amb la UE

La població de Suïssa ha votat aquest diumenge en referèndum a favor de mantenir la llibertat de circulació de ciutadans de la UE en el seu territori. Amb una participació del 60%, han rebutjat per un 61,71% la proposta dels conservadors de la Unió Democràtica de Centre (UDC) de posar fi a l'acord de lliure circulació que està en vigor des del 2002.

La UDC va ser el partit més votat a les legislatives de l'any passat i ha fet campanya per limitar l'entrada d'immigrants comunitaris al país, que considera perjudicial per als treballadors suïssos més grans. El partit socialista i la resta de formacions amb representació al Parlament s'oposava al canvi, argumentant que la lliure circulació està vinculada a altres acords de la UE en matèria agrícola, comercial, científica i de transports.

A les zones amb més presència de treballadors comunitaris, com Basilea o Ginebra, també han votat a favor de la lliure circulació, mentre que els conservadors han guanyat a les zones rurals més tradicionalment euroescèptiques, com el cantó del Tesino, fronterer amb Itàlia.

Caces per modernitzar l'exèrcit

En la mateixa jornada els suïssos i suïsses han avalat per la mínima (50,14%) la compra de caces per modernitzar les seves forces aèries per valor de 5.500 milions d'euros. Grups pacifistes i partits d'esquerra havien aconseguit sotmetre a referèndum la compra, que ja havia estat aprovada al parlament, argumentant que Suïssa, tradicionalment neutral, no necessitava aquesta inversió.

També s'ha aprovat pel 60,34% de vots concedir dues setmanes de permís de paternitat voluntari i remunerat, una altra derrota per als conservadors, que s'oposaven a la mesura. En una quarta consulta els electors s'han pronunciat per mantenir la protecció del llop, un animal que s'ha pogut recuperar, cosa que ha provocat un augment dels atacs a ramats en els últims anys. Per un 51,93% dels sufragis el llop continuarà protegit.