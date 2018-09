El Suprem de l'Índia valida el registre amb dades biomètriques més gran del món

El Tribunal Suprem de l'Índia ha validat aquest dimecres un registre digital amb dades biomètriques impulsat pel govern per identificar la població, conegut com Aadhaar, que havia estat qüestionat per suposadament atacar la privacitat. Malgrat l'aprovació, els magistrats han imposat certes restriccions al seu ús ja que considera que algunes normes de la llei són inconstitucionals. Segons la sentència, el sistema "dona dignitat els marginats" i els pobres.

Però els cinc magistrats del Suprem han marcat límits a l'aplicació per evitar que es converteixi en un "estat de vigilància". Així, les companyies privades, "ja sigui una empresa de telecomunicacions, un banc, una escola o una aerolínia" no tindran accés a l'Aadhaar per prestar algun servei, ha explicat a la sortida del tribunal l'advocat Prashant Bhushan, que representa els demandants que van desafiar la validesa del document.

Mil milions d'identitats

La plataforma d'identitat digital reuneix les dades de més de més de mil milions de persones al país i va ser concebuda per facilitar l'accés a subsidis o tràmits del govern. No obstant això, companyies telefòniques i bancs van començar a exigir els dotze números de l'Aadhaar per prestar els seus serveis i el govern també va fer pràcticament obligatòria la identificació per accedir a molts serveis, el que va moure a un grup de persones a qüestionar la constitucionalitat de la identificació.

Bhushan ha afirmat que els jutges "també han dit que si la identificació biomètrica d'una persona falla, no li pot ser denegat el benefici de cap programa governamental (...) si es pot establir la seva identitat d'una altra manera".

Organitzacions de drets civils havien advertit del risc que les dades siguin utilitzades per organismes públics i fins i tot empreses privades amb fins diferents al de la identificació. Els riscos de seguretat associats amb una base de dades biomètriques tan massiva també han estat criticats per activistes.

El màxim òrgan judicial de l'Índia també ha assenyalat que les dades generades per les persones en identificar-se no podran ser emmagatzemats més de sis mesos, en lloc dels cinc anys que preveia la regulació existent. "Totes les dades que han estat recol·lectades gràcies a Aadhaar hauran de ser destruïdes", ha resumit Bhushan.

Aadhaar va néixer el 2009 amb l'anterior govern del partit del Congrés i va ser impulsada per l'actual executiu del BJP de Narendra Modi, que va aprovar un canvi en la llei el 2016 per regular el registre digital.