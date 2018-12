Un sabotatge a l'aeroport de Gatwick, al sud de Londres, provoca la suspensió de més de 700 vols

L'aeroport londinenc de Gatwick, el segon amb més trànsit del Regne Unit després de Heathrow, viu aquest dijous una situació de caos arran del sabotatge que està patint a causa de la presència de dos drons que han aparegut sobrevolant l'única pista de la instal·lació. En el primer dia de la sortida de les festes de Nadal, quan hi ha 760 operacions programades, Gatwick està tancat. L'última estimació d'obertura se situa ara cap a les 19 h.

La violació de l'espai aeri de l'aeroport ja ha afectat més 35.000 passatgers dels 110.000 que avui havien de aterrar o enlairar-se a Gatwick. Durant les festes de Nadal es preveu que passin 2,9 milions de persones per l'aeroport. Aquesta tarda el ministre de Defensa, Gavin Williamson, ha informat els mitjans de comunicació que unitats de l'exèrcit es desplegaran en el termini d'una hora per intentar localitzar l'origen del sabotatge amb drons. La situació és de caos absolut tant a la terminal nord com a la sud. Aquest mateix corresponsal, que havia de volar aquesta tarda en direcció a Barcelona, també ha vist cancel·lat el seu vol.

El caos va començar dimecres a les nou del vespre, quan van aparèixer uns drons, petits aparells voladors operats per control remot, a prop de la capçalera de la pista. La direcció de l'aeroport ha reobert aquest dijous a les tres de la matinada, però quaranta-cinc minuts després ha hagut de tornar a tancar. Des d'ahir a la nit la policia busca amb més de vint persones el o els manipuladors dels drons.

Molts vols han hagut de ser desviats a altres aeroports del Regne Unit i també als de París i Amsterdam, mentre que les aerolínies han demanat als passatgers que no vagin a Gatwick. Amb tot, milers de persones s'han trobat a l'aeroport sense poder volar i s'han queixat de la falta d'informació. La companyia Vueling, per exemple, ha estat objecte de moltes crítiques de viatgers que volaven a algun punt de la geografia espanyola prèvia escala a Barcelona, en un vol que havia de sortir aquest dijous a mitja tarda.

Fer volar drons sobre un aeroport al Regne Unit està penat amb fins a 5 anys de presó.