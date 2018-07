Theresa May intenta contenir la crisi de govern nomenant un apassionat defensor del Brexit ministre per deixar la UE

Theresa May intenta contenir tan ràpid com sigui possible el dany que ha causat la dimissió del ministre per al Brexit David Davis la matinada d'aquest dilluns. La primera ministra britànica ha procedit al nomenament d'un substitut immediat aquest mateix matí de dilluns. Es tracta de l'advocat de 44 anys Dominic Raab, ex secretari d'estat d'Habitatge. Raab és parlamentari des del 2010 per la circumscripció d' Esher and Walton, al sud-est de Londres. És considerat un apassionat defensor del Brexit i va tenir un paper molt actiu durant la campanya del referèndum sobre la pertinença a la Unió Europea (UE).

La rapidesa del recanvi vol mostrar una 'premier' en control de la situació, mentre s'especula amb la possibilitat que altres membres del seu govern segueixin les passes de Davis. Però May és lluny de poder sotmetre el sector més radical dels 'brexiters'. Aquesta tarda es reuneix amb els seus diputats al Parlament per intentar persuadir-los que acceptin la seva proposta per a un Brexit suau.

Al mateix temps, i és una dada molt simptomàtica de la falta de confiança de May en les seves forces, el cap de gabinet de Downing Street ha convocat els parlamentaris de l'oposició a una reunió aquest migdia al Parlament per informar-los del contingut del pla final acordat pel govern en la reunió de divendres passat. May aposta així perquè amb el suport clau de l’oposició el seu pla tiri endavant.

El parlamentari de l'ala més dura i radical dels 'brexiters', Jacob Rees-Mogg, la programada reunió és la prova que la primera ministra confia en "vots socialistes" per crear, si la UE ho accepta, una àrea de lliure comerç per a béns, cosa que evitaria els controls de duanes i mantindria oberta la frontera d’Irlanda, però no per a serveis. Per fer possible aquest zona de lliure comerç amb la Unió, però, el Regne Unit mantindria una equivalència reguladora amb Brussel·les, i se sotmetria, en casos de disputa, a l'autoritat del Tribunal Europeu de Justícia. Aquests dos elements són considerats línies vermelles pels partidaris d'un trencament net amb la Unió Europea.

Theresa May lluita per la supervivència política just quan és a punt de complir-se el segon aniversari de la seva arribada a Downing Street, el divendres d'aquesta setmana. May va substituir David Cameron, que va dimitir després de la derrota de l'opció partidària de quedar-se a la Unió Europea en el referèndum de juny del 2016. La crisi permanent oberta pel referèndum, i la falta d'unitat dins del Partit Conservador sobre com executar el mandat electoral, ha quedat una vegada més de manifest amb els esdeveniments de les últimes hores.