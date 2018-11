Theresa May, decidida a veure aprovat el seu pla del Brexit al Parlament britànic

La primera ministra britànica s'hi ha tornat i ha demostrat que està disposada a vendre el seu cap a un preu molt alt. Contra tota mena de dificultats davant de la creixent oposició de la majoria dels parlamentaris, tant els de l'oposició com els del mateix Partit Conservador, Theresa May ha començat aquest dijous a la tarda la campanya per vendre el seu pla de divorci de la Unió Europea (UE) a l'opinió pública del Regne Unit i als parlamentaris, que hauran de decidir si hi donen llum verda.

Un pla que és "d'interès nacional" i que "honora les prioritats dels britànics", ha assegurat en una conferència de premsa a la seva residència oficial. Un discurs molt semblant al que aquest matí ha fet al Parlament britànic, amb pràcticament cap novetat, i en el qual no ha anunciat amb qui substituirà els dos ministres i els dos secretaris d'Estat que han dimitit aquest dijous.

La 'premier' ha afirmat que el pacte, "el millor" a què el Regne Unit pot aspirar, retorna "el control total sobre les fronteres i acaba amb el lliure moviment de persones d'una vegada per totes". May també ha insistit: "L'acord amb la UE facilita el control total sobre els nostres diners i el control total de les nostres lleis, i acaba amb la jurisdicció del Tribunal Europeu de Justícia".

May ha tornat a insistir que, pel que fa a les eleccions a què havia de fer front ella mateixa i el seu govern, "especialment la garantia [sobre Irlanda del Nord] no era fàcil". Amb tot, "tenint en compte l'interès nacional, l'acord és el més adient per continuar endavant".

La compareixença ha resultat decebedora, especialment per a aquells del seu partit que volen veure un canvi de rumb en la seva política del Brexit. May ha reiterat la seva determinació a "veure aprovada" la seva proposta al Parlament. Una possibilitat, a hores d'ara, molt complicada atesa la correlació de forces.