May anuncia que el govern ha decidit "col·lectivament" donar suport al seu pla del Brexit

Més de cinc hores després que hagi començat la reunió amb el seu govern aquest dimecres, Theresa May ha aparegut al davant del Número 10 de Downing Street per anunciar que el 'cabinet' ha acordat, en una "decisió col·lectiva", donar-li el suport per dur al Parlament el pacte del Brexit acordat amb la Unió Europea. En la breu compareixença ha afirmat: "Aquesta és una decisió que estarà sota un intens escrutini, i sé que s'acosten dies difícils". May farà una declaració demà al Parlament. La 'premier' ha insistit que la decisió és "en interès nacional".

El to utilitzat per May, i especialment el terme "decisió col·lectiva", remet al mateix que va dir al mes de juliol, quan va anunciar que els membres del govern haurien acordat donar llum verda al pla de Chequers. Tres dies després, dimitien dos dels seus ministres.

De fet, fons esmentades per la BBC ja anuncien per demà un vot de confiança. I no es descarta que en les pròximes hores hi hagi algunes dimissions del govern.