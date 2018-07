Theresa May salva, per ara, la revolta dels ‘brexiters’

La temperatura ambiental i política va baixar ahir uns graus a Londres després que dilluns es desfés parcialment el govern de Theresa May, arran de les dimissions del ministre del Brexit, David Davis, i del d’Exteriors, Boris Johnson. A més, ahir van dimitir dos vicepresidents dels tories. La premier ha contingut, de moment, el possible intent dels brexiters més radicals del seu partit contra el seu lideratge. El poder, i la por a unes eleccions i a una victòria del laborisme, uneix punts de vista irreconciliables sobre com ha de ser la sortida de la UE. El gran company de viatge de Johnson en la campanya del referèndum del 2016, Michael Gove, ministre de Medi Ambient, va defensar el pacte a què el govern va arribar divendres passat.

Els problemes per a May no han acabat, però. Demà es publicarà el llibre blanc del Brexit -la lletra petita del pla- i el brogit per descavalcar-la es tornarà a sentir a Westminster. Amb tot, llevat de sorpreses, la premier confia en un estiu tranquil. A la tardor, quan arribi el moment de signar l’acord amb la UE, si n’hi ha, els conxorxats hi tornaran. Per ara no són prou per tombar-la, no hi ha un líder que pugui unir el partit sobre el Brexit i la realitat del dany que causaria un no acord amb la UE s’imposa.