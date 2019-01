Theresa May encaixa la derrota més dura d'un primer ministre en la votació del seu pacte del Brexit

Cap sorpresa. Amb un ambient als afores del palau de Westminster com no es registrava des de fa dècades, amb la presència de milers de persones a favor i en contra del Brexit, el Parlament britànic ha refusat aquest dimarts a la nit per 202 vots a 432 l'acord de retirada de la Unió Europea (UE) establert entre la primera ministra britànica, Theresa May, i Brussel·les el 25 de novembre. La derrota més gran que ha sofert mai un primer ministre. Immediatament després, Jeremy Corbyn, líder laborista, ha anunciat la presentació d'una moció de censura contra el govern.

Sobreposant-se a aquesta nova humiliació que ha hagut d’entomar, en la derrota més greu que encaixa un primer ministre britànic des dels anys vint del segle passat, ara May hauria d'intentar convèncer en les pròximes hores i els pròxims dies els homes de Brussel·les. Seria l’única manera d’assegurar-se el suport incondicional dels nord-irlandesos del Partit Democràtic Unionista (DUP) per, tot seguit, com fitxes de dòmino, esperar que anessin caient a la seva banda el nombre de diputats necessaris fins a superar la xifra de 320.

Avui, a última hora, no es descartava que la primera ministre viatgi a Brussel·les aquest dimecres per entrevistar-se amb Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, i Donald Tusk, del Consell.

Faci el que faci May els propers dies, el que ja és pràcticament segur és que Londres haurà de demanar una extensió de l’article 50, que en cap cas –llevat que els pròxims dies l’opció d’un segon referèndum vagi guanyant pes– podria anar més enllà de l’1 de juliol, data en què es formalitzarà la constitució del nou Parlament Europeu, sorgit de les eleccions del mes de maig, en les quals, en principi, el Regne Unit ja no participarà. Londres també haurà de demanar la pròrroga perquè no queda temps perquè els Comuns aprovin tota la legislació necessària abans del 29 de març, data del Brexit, per fer-ho de forma legal i ordenada.