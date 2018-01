Moren 13 joves en un insòlit atac contra civils al sud del Senegal

260x366 A la zona de la Casamance, al sud del Senegal, sobretot es conrea l'arròs. / ARA A la zona de la Casamance, al sud del Senegal, sobretot es conrea l'arròs. / ARA

En un bosc de l'àrea de la Casamance, al sud del Senegal, han estat assassinats 13 joves mentre buscaven llenya, en un atac totalment insòlit, segons ha informat el govern del país. També han resultat ferits set nois més, i n'hi ha un que està molt greu.

Encara no se saben les raons i els autors de l'atac, però les autoritats han destacat "l'excepcional barbàrie" de l'agressió. D'aquestes joves morts, n'hi ha 10 que han rebut impactes de bala, dos més que han estat agredits amb arma blanca i un que ha estat cremat viu.

En concret, l'atac ha tingut lloc prop de la localitat de Borofaye, segons ha informat Abdoul Ndiaye, un portaveu de l'exèrcit. Aquest poble pertany a la regió de Zinguinchor, a l'àrea de la Casamance, i està a uns 10 quilòmetres de la frontera de Guinea Bissau.

La Casamance és una de les zones més pobres del Senegal, tot i que es tracta d'un territori especialment fèrtil on sobretot es conrea l'arròs. És la part del país que hi ha al sud i que està separada de la resta del Senegal per Gàmbia. Des del 1982 hi ha un grup que reivindica la independència d'aquesta zona de la resta del Senegal: el Moviment de Forces Democràtiques per la Casamance (MFDC). El 2014 aquest grup va firmar un alto el foc amb el govern. Amb tot, hi ha zones de la Casamance que estan fora de control a causa de l'existència de mines antipersones i l'emmagatzematge d'armes.