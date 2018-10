La reunió entre Kim Jong-un i Mike Pompeo acaba sense anunci d'una nova cimera amb Trump

Hi havia expectació al voltant de la trobada d'aquest diumenge entre el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, a Pyongyang en el marc de les negociacions del suposat procés de desnuclearització de la península coreana. Principalment, perquè s'esperava que es pogués anunciar una nova cimera entre Kim Jong-un i el president nord-americà, Donald Trump, similar a la que van protagonitzar el passat mes de juny. Finalment, però, no ha sigut així.

Malgrat això, i hores després de la reunió, Pompeo ha assegurat que hi ha hagut avenços, tot i que no ha volgut aportar més detalls al respecte. I és que la comunicació de Pompeo s'ha fet, com ja és costum al govern de Donald Trump, a través d'un missatge publicat al seu compte de Twitter. "He tingut un bon viatge a Pyonyang per reunir-me amb el líder Kim. Continuem avançant en els temes acordats durant la cimera de Singapur", deia el missatge que Pompeo va difondre just quan va aterrar a la base militar d'Osan, al sud de Seül, on es reunirà amb el president de Corea del Sud, Moon Jae-in, i amb la seva homòloga sud-coreana, Kang Kyung-wha.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 d’octubre de 2018

En el missatge, Pompeo fa referència a la cimera que van protagonitzar al juny a Singapur el mateix Kim Jong-un i Donald Trump, en què les dues parts van acordar treballar per aconseguir la desnuclearització del règim a canvi d'assegurar-ne la supervivència.

Tot i això, el secretari d'Estat nord-americà ja havia afirmat abans de començar el viatge per l'Àsia que, de moment, no "parlaria sobre els detalls de la negociació" per no comprometre el procés.

Pompeo va avisar que la informació, en cas d'acord, no es faria pública fins més endavant, un cop tinguessin tancats tots els detalls de la possible nova cimera.

Una gira reconciliadora?

Després de la primera cimera de Trump i Kim al juny, el diàleg sobre el desarmament s'havia estancat. La Casa Blanca reclamava accions més fermes del règim que portessin a la pràctica la seva voluntat de desnuclearització, mentre que Pyongyang afirmava que no desmantellaria el seu programa nuclear si els EUA no mostren abans voluntat d'aixecar sancions i signar un tractat de pau amb el règim per garantir la seva supervivència.

Mentrestant, el secretari d'Estat nord-americà culminarà la seva gira asiàtica dilluns a la Xina, on els seus plans preliminars inclouen trobades amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, i el conseller d'Estat, Yang Jiechi, en un moment de forta tensió en les relacions bilaterals per la guerra comercial i altres disputes.