La gestió de la pandèmia posa en risc la reelecció de Trump

De les rodes de premsa diàries als actes propagandístics. D’hores de combat amb la premsa a un format més limitat per mostrar el president al capdavant de la recuperació econòmica del país. Les enquestes indicaven una possible desfeta electoral de Donald Trump, així que els seus assessors semblen haver aconseguit convèncer-lo per frenar en sec l’exhibició diària d’ignorància i missatges contradictoris sobre la pandèmia amb què el mandatari va dilapidar en només uns dies l’increment de suport entre els ciutadans. Va ser un miratge, un acte reflex dels votants característic de moments d’emergència nacional, en què la població tendeix a fer costat al seu president. De fregar gairebé el 50% de l’aprovació a finals de març al 42% actual, percentatge en què s’ha mogut durant gran part de la seva presidència.

A sis mesos de les eleccions, Donald Trump encara la campanya en un escenari que mai havia imaginat, amb el nou coronavirus que ja s'ha endut la vida de més de 60.000 nord-americans i amb l’economia devastada. És a dir, amb la seva millor basa feta miques. Potser per això va semblar tan erràtic en el seu missatge durant setmanes: impotent davant la crua realitat exposada per científics però ansiós per reobrir l’economia, el bon estat de la qual era la seva millor carta per a les presidencials del novembre.

Aquesta setmana, i després que es conegués que el PIB del país es va contreure un 4% el primer trimestre de l’any, va aventurar-se a dir: "L’últim trimestre serà realment fort i crec que l’any vinent serà magnífic”. Però els experts adverteixen que hi haurà una nova onada de contagis a la tardor. Els economistes alerten també dels riscos de reobrir massa ràpid. Una tornada apressada pot enfonsar la confiança dels ciutadans i agreujar la crisi.

Avantatge per a Biden

Per al seu probable rival a les urnes, l’exvicepresident Joe Biden, l’alteració de la vida quotidiana i el confinament poden haver sigut una benedicció. Tot candidat necessita exposició pública, i el tracte pròxim de Biden amb els seus seguidors és un dels seus punts forts, però a més, malgrat estar relegat al món virtual, el considerat segon Barack Obama ha vist com les enquestes el situen per davant a escala nacional i també en estats clau com Michigan, Pennsilvània o Wisconsin, que van ser determinants per a la victòria de Trump el 2016.

Enquestes que han irritat el president, que va carregar a crits contra el seu director de campanya, Brad Parscale, en una conversa telefònica de la qual van informar diversos mitjans nord-americans. “ Fake news [notícies falses]”, segons Trump, que en una entrevista a Reuters va restar credibilitat a les enquestes. “Crec que la gent d’aquest país és intel·ligent”, va apuntar Trump, abans d’afegir: “No crec que posin un incompetent” a la Casa Blanca. Denigra Biden, però la seva obsessió per treure draps bruts del demòcrata a Ucraïna li va suposar ser sotmès a un procés d’ impeachment.

La sort per a Biden és que l'atenció se centra en un Trump erràtic. I, sobretot, que des de casa és més senzill evitar les seves característiques ficades de pota en mítings i trobades amb la premsa. El seu paper als debats va despertar dubtes per la seva lentitud de reflexes, però l’aparell del Partit Demòcrata es va mobilitzar per frenar el senador socialdemòcrata Bernie Sanders i fer pujar Biden a una candidatura que tècnicament encara s’ha de referendar.

Als seus 77 anys, lluny de la seva millor forma, intentarà que a la tercera sigui la vençuda en la seva aspiració per arribar a la Casa Blanca. Però la seva integritat, un dels valors que més destaquen els demòcrates, podria quedar soscavada. Tara Reade, una antiga treballadora del seu equip al Congrés, l’ha acusat d’haver abusat sexualment d’ella el 1993, quan Biden va ocupar el seient de senador. De la “restauració de l’ànima” del país amb què va fer campanya a les primàries, al possible esquerdament de la imatge pública del candidat.

La que durant setmanes va ser una notícia als marges ha anat ocupant lentament en els últims dies un espai més central als mitjans nord-americans. Després de setmanes de silenci, Biden va negar divendres les acusacions de Reade, però els presumptes abusos han posat el partit en una situació incòmoda per als seus principals referents femenins i l’ala més progressista de la formació. En preguntar-li dijous sobre aquest tema, la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, va valorar com “la gent que va treballar amb ell en aquella època va dir que no n'havia sentit res”. Es dona per satisfeta per la resposta de Biden.