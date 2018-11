Trump i el president del Tribunal Suprem s'enfronten per la independència de la justícia nord-americana

El president del Tribunal Suprem dels Estats Units, John Roberts, ha alçat la veu contra Donald Trump en una inusual crítica pública per defensar la independència del poder judicial dels atacs del president. Roberts li ha recordat que "no hi ha jutges d'Obama", després que el mandatari nord-americà acusés el jutge que va congelar la seva ordre de prohibició de demanar asil als migrants que entrin il·legalment als Estats Units. Trump va dir que el magistrat federal és un "jutge d'Obama".

Els tres membres del jutjat del Novè Circuït d'Apel·lacions de San Francisco, que ha tombat algunes de les mesures més polèmiques de Trump, van ser nomenats pel demòcrata Bill Clinton i ratificats pel senat, com tots els magistrats federals nord-americans. Segons Trump, la seva lectura del dret migratori està polititzada.

"No tenim jutges d'Obama o jutges de Trump, jutges de Bush o de Clinton", ha dit Roberts en un comunicat emès la matinada d'aquest dijous. "El que tenim és un grup extraordinari de jutges dedicats que fan tot el que poden per garantir la igualtat de drets per aquells que hi compareixen. Una justícia independent és una cosa per la qual tots hauríem d'estar agraïts", diu la nota.

Trump ha volgut continuar la polèmica a Twitter. "Ho sento, jutge John Roberts, però sí que hi ha 'jutges d'Obama' que tenen un punt de vista molt diferent del de la gent que s'ocupa de la seguretat al nostre país", ha dit. Trump afegeix que seria "genial" que el Novè Circuït fos una "judicatura independent" i acusa aquest tribunal de dictaminar sentències que "fan el nostre país insegur".

Sorry Chief Justice John Roberts, but you do indeed have “Obama judges,” and they have a much different point of view than the people who are charged with the safety of our country. It would be great if the 9th Circuit was indeed an “independent judiciary,” but if it is why...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de novembre de 2018





.....are so many opposing view (on Border and Safety) cases filed there, and why are a vast number of those cases overturned. Please study the numbers, they are shocking. We need protection and security - these rulings are making our country unsafe! Very dangerous and unwise! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de novembre de 2018

Roberts va ser nomenat el 2005 pel republicà Georges W. Bush i fins ara no havia criticat Trump, que en els dos anys que ha estat a la Casa Blanca ha criticat sistemàticament els jutges com a part de la seva denúncia populista al sistema: havia criticat un jutge pel seu origen mexicà i el primer que va rebutjar el seu veto migratori a set països, cinc dels quals de majoria musulmana. Trump també havia criticat Roberts pel seu suport a la reforma sanitària d'Obama; en canvi, va aplaudir la seva decisió d'avalar la tercera reforma del veto, al juny.

La polèmica coincideix amb el nomenament de jutges al Suprem, on la Casa Blanca ha obtingut recentment la designació de dos conservadors: Neil Gorsuch, a l'inici del seu mandat, i Brett Kavanaugh, a principis d'octubre. Actualment, dels nous jutges de l'alt tribunal, cinc són de tendència conservadora.